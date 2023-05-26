В кінці червня Єврокомісія прозвітує про статус вступу України, Молдови та Грузії – журналіст

Європейська комісія наприкінці червня представить "усний звіт" про те, як Україна, Молдова та Грузія просуваються на шляху до вступу в ЄС.

Про це у Twitter написав кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, повідомляє "Європейська правда".

"Усний звіт про те, як Україна, Молдова та Грузія просуваються на шляху до вступу в ЄС, найімовірніше, надійде наприкінці червня, я гадаю, що близько 21 червня", – зазначив він.

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За словами кореспондента, це дасть достатньо часу Верховній Раді України для ухвалення ключових законопроєктів.

В уряді України кажуть, що працюють з кожною державою ЄС, аби відкрити переговори про вступ.

Переговори про вступ стосуються умов, за яких країну приймуть до ЄС. Вони зосереджені на прийнятті та імплементації законодавства ЄС (acquis). Мета полягає в тому, щоб країна-кандидат виконала умови членства, які часто називають "копенгагенськими критеріями".

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Нагадаємо, за результатами дослідження, яке провів консорціум українських аналітичних центрів, підсумкова оцінка виконання Україною "євроінтеграційних" критеріїв склала 6,8 бала з 10, тобто перевалила за дві третини.

На цьому тлі початок переговорів про вступ до ЄС у 2023 році видається цілком реальним завданням. Деталі читайте у статті: "Майже готові" до переговорів про вступ: що показала оцінка України за 7 критеріями ЄС.