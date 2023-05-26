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В конце июня Еврокомиссия отчитается о статусе вступления Украины, Молдовы и Грузии - журналист

"Европейская правда"Пятница, 26 мая 2023, 15:11

Европейская комиссия в конце июня представит "устный отчет" о том, как Украина, Молдова и Грузия продвигаются на пути к вступлению в ЕС.

Об этом в Twitter написал корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, сообщает "Европейская правда".

"Устный отчет о том, как Украина, Молдова и Грузия продвигаются на пути к вступлению в ЕС, скорее всего, поступит в конце июня, я думаю, что около 21 июня", – отметил он.

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По словам корреспондента, это даст достаточно времени Верховной Раде Украины для принятия ключевых законопроектов.

В правительстве Украины говорят, что работают с каждым государством ЕС, чтобы открыть переговоры о вступлении.

Переговоры о вступлении касаются условий, при которых страну примут в ЕС. Они сосредоточены на принятии и имплементации законодательства ЕС (acquis). Цель состоит в том, чтобы страна-кандидат выполнила условия членства, которые часто называют "копенгагенскими критериями".

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Напомним, по результатам исследования, которое провел консорциум украинских аналитических центров, итоговая оценка выполнения Украиной "евроинтеграционных" критериев составила 6,8 балла из 10, то есть перевалила за две трети.

На этом фоне начало переговоров о вступлении в ЕС в 2023 году представляется вполне реальной задачей. Детали читайте в статье: "Почти готовы" к переговорам о вступлении: что показала оценка Украины по 7 критериям ЕС.

Темы: УкраинаЕСевроинтеграция
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