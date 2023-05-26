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В конце июня Еврокомиссия отчитается о статусе вступления Украины, Молдовы и Грузии - журналист

"Европейская правда"Пятница, 26 мая 2023, 15:11

Европейская комиссия в конце июня представит "устный отчет" о том, как Украина, Молдова и Грузия продвигаются на пути к вступлению в ЕС.

Об этом в Twitter написал корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, сообщает "Европейская правда".

"Устный отчет о том, как Украина, Молдова и Грузия продвигаются на пути к вступлению в ЕС, скорее всего, поступит в конце июня, я думаю, что около 21 июня", – отметил он.

По словам корреспондента, это даст достаточно времени Верховной Раде Украины для принятия ключевых законопроектов.

В правительстве Украины говорят, что работают с каждым государством ЕС, чтобы открыть переговоры о вступлении.

Переговоры о вступлении касаются условий, при которых страну примут в ЕС. Они сосредоточены на принятии и имплементации законодательства ЕС (acquis). Цель состоит в том, чтобы страна-кандидат выполнила условия членства, которые часто называют "копенгагенскими критериями".

Напомним, по результатам исследования, которое провел консорциум украинских аналитических центров, итоговая оценка выполнения Украиной "евроинтеграционных" критериев составила 6,8 балла из 10, то есть перевалила за две трети.

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На этом фоне начало переговоров о вступлении в ЕС в 2023 году представляется вполне реальной задачей. Детали читайте в статье: "Почти готовы" к переговорам о вступлении: что показала оценка Украины по 7 критериям ЕС.

Темы: УкраинаЕСевроинтеграция
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