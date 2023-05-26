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У сім'ї начальника поліції київського Річпорту знайшли необгрунтовані 7 млн грн

П'ятниця, 26 травня 2023, 16:17
У сім'ї начальника поліції київського Річпорту знайшли необгрунтовані 7 млн грн
Фото: НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило у дружини начальника відділу поліції київського Річкового порту необґрунтовані 7 млн грн.

Джерело: повідомлення НАЗК

Дослівно: "Пощастило" й дружині начальника відділу поліції Річкового порту Київ. У поданій декларації правоохоронець зазначив, що його дружина отримала в подарунок від бабусі 7 млн грн.

Однак проведений НАЗК моніторинг способу життя службовця встановив, що в бабусі не було таких коштів, які вона могла б подарувати онуці".

Деталі: Національне агентство направило до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури матеріали для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активу необґрунтованим та стягнення його в дохід держави.

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Теми: портиКиївНАЗК
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