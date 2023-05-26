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В семье начальника полиции киевского Ричпорта нашли необоснованные 7 млн грн

Пятница, 26 мая 2023, 16:17
В семье начальника полиции киевского Ричпорта нашли необоснованные 7 млн грн
Фото: НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило у жены начальника отдела полиции киевского Речного порта необоснованные 7 млн грн.

Источник: сообщение НАПК

Дословно: "Повезло" и жене начальника отдела полиции Речного порта Киев. В поданной декларации правоохранитель отметил, что его жена получила в подарок от бабушки 7 млн грн.

Однако проведенный НАПК мониторинг образа жизни служащего установил, что у бабушки не было таких средств, которые она могла бы подарить внучке".

Детали: Национальное агентство направило в Специализированную антикоррупционную прокуратуру материалы для решения вопроса об обращении в суд с иском о признании актива необоснованным и взыскании его в доход государства.

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Темы: портыКиевНАПК
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