В семье начальника полиции киевского Ричпорта нашли необоснованные 7 млн грн

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило у жены начальника отдела полиции киевского Речного порта необоснованные 7 млн грн.

Источник: сообщение НАПК

Дословно: "Повезло" и жене начальника отдела полиции Речного порта Киев. В поданной декларации правоохранитель отметил, что его жена получила в подарок от бабушки 7 млн грн.

Однако проведенный НАПК мониторинг образа жизни служащего установил, что у бабушки не было таких средств, которые она могла бы подарить внучке".

Детали: Национальное агентство направило в Специализированную антикоррупционную прокуратуру материалы для решения вопроса об обращении в суд с иском о признании актива необоснованным и взыскании его в доход государства.