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Азербайджан и Армения могут подписать мирное соглашение на следующей неделе - посол

"Европейская правда"Пятница, 26 мая 2023, 16:23

Азербайджан и Армения могут заключить мирное соглашение по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха на следующей неделе во время саммита Европейского политического сообщества.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, сообщает Reuters.

"1 июня в Кишиневе мы надеемся, что наконец будет подписан мирный договор. Это исторический момент и импульс, который нельзя упустить", – сказала она.

По данным источников агентства в дипломатических кругах, на полях саммита премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут переговоры на высоком уровне с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Напомним, накануне на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве лидеры Армении и Азербайджана заявили об отсутствии территориальных претензий.

Территориальный спор между Азербайджаном и Арменией касается территории так называемого Нагорного Карабаха. Он является частью международно признанной территории Азербайджана, хотя после распада СССР армяне, которые там составляют большинство, провозгласили его независимым государством.

Вопрос Нагорного Карабаха в очередной раз встал после шестинедельной войны 2020 года между Арменией и Азербайджаном, по результатам которой значительная часть этой территории перешла под фактический контроль Баку, а остальные были соединены с Арменией единственной дорогой – Лачинским коридором – под защитой миротворцев России.

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Но в последние месяцы Азербайджан активизировал боевые действия в регионе, постепенно перебирая под контроль все большую территорию непризнанного Нагорного Карабаха, в том числе и Лачинский коридор.

В последние месяцы армянский премьер неоднократно делал заявления, которые сигнализировали его готовность признать суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом.

Больше об этом читайте здесь: Курс на Запад: почему Армения больше не является союзником РФ. Также смотрите видео "ЕвроПравды" на эту тему.

Темы: АзербайджанАрмениямир
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