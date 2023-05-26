Польща анонсувала санкції проти Мінська через вирок одному з лідерів Спілки поляків Білорусі

Польща в понеділок оголосить санкції проти "кількох сотень" білоруських посадовців у зв’язку з вироком одному з лідерів Спілки поляків Білорусі Анджею Почобуту.

Про це, як пише "Європейська правда", в п’ятницю оголосив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський.

"У зв'язку із залишенням у силі драконівського вироку у справі Анджея Почобута, у понеділок я оголошу рішення про внесення до санкційного списку кількох сотень представників режиму Лукашенка, відповідальних за політичні репресії, зокрема репресії проти поляків, які проживають у Білорусі", – написав Камінський у Twitter.

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У п’ятницю Верховний суд Білорусі відхилив апеляцію Анджея Почобута і залишив у силі вирок суду нижчої інстанції – вісім років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

У лютому, після того як білоруський суд засудив Почобута до восьми років позбавлення волі, голова Міністерства внутрішніх справ Польщі доручив підготувати санкції про осіб, пов'язаних із режимом Александра Лукашенка, відповідальних за репресії проти поляків у Білорусі.

Крім того, Польща закрила кілька пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю, зокрема й один із найбільших – Бобровники-Берестовиця.

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