Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Польща анонсувала санкції проти Мінська через вирок одному з лідерів Спілки поляків Білорусі

"Європейська правда"П'ятниця, 26 травня 2023, 17:52

Польща в понеділок оголосить санкції проти "кількох сотень" білоруських посадовців у зв’язку з вироком одному з лідерів Спілки поляків Білорусі Анджею Почобуту.

Про це, як пише "Європейська правда", в п’ятницю оголосив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський.

"У зв'язку із залишенням у силі драконівського вироку у справі Анджея Почобута, у понеділок я оголошу рішення про внесення до санкційного списку кількох сотень представників режиму Лукашенка, відповідальних за політичні репресії, зокрема репресії проти поляків, які проживають у Білорусі", – написав Камінський у Twitter.

У п’ятницю Верховний суд Білорусі відхилив апеляцію Анджея Почобута і залишив у силі вирок суду нижчої інстанції – вісім років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

У лютому, після того як білоруський суд засудив Почобута до восьми років позбавлення волі, голова Міністерства внутрішніх справ Польщі доручив підготувати санкції про осіб, пов'язаних із режимом Александра Лукашенка, відповідальних за репресії проти поляків у Білорусі.

Крім того, Польща закрила кілька пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю, зокрема й один із найбільших – Бобровники-Берестовиця.

Читайте також: Блокада Лукашенка: які наслідки матиме закриття Польщею кордону з Білоруссю.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ПольщаБілорусьсанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Італія готує новий пакет військової допомоги Україні, ЗМІ пишуть про нову SAMP/T

Одеську область очолить керівник столичної прокуратури

Керівник Укрзалізниці прокоментував обшуки й хабар автівкою у підлеглого

Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня – джерело

Росіяни вели наступ на трьох напрямках, але ніде не просунулись – Маляр

Світлом заживлять усіх абонентів у найближчі декілька годин – "Укренерго"

Усі новини...
Польща
У Польщі п'яний мер міста спричинив ДТП і втік з місця аварії
У Польщі пропонують внести зміни до Конституції, аби законно конфісковувати російські активи
Спікер Ради виступив у Сеймі Польщі: подякував полякам і згадав про Волинь
Останні новини
17:59
У РФ заявили, що видали 1,5 млн паспортів на окупованих територіях України 
17:51
ЄС запровадив санкції проти причетних до дестабілізації Молдови: Шора, Плахотнюка, Таубер
17:49
Nvidia першою серед виробників чипів досягла капіталізації в $1 трильйон
17:38
Італія готує новий пакет військової допомоги Україні, ЗМІ пишуть про нову SAMP/T
17:30
В Ірані судять журналістку за публікації про смерть жінки, затриманої "поліцією моралі"
17:24
Подяка від Буданова та “отвєтка” Лободи: у мережі кепкують із БПЛА “від Лорак”
17:24
СБУ закликає власників вуличних вебкамер вимкнути онлайн і не підігравати ворогу
17:21
Україна отримає другий транш МВФ на $900 млн: місія фонду завершилася успішно
17:06
Одеську область очолить керівник столичної прокуратури
17:05
фотоНа аукціоні продадуть срібний олівець Гітлера
Усі новини...
Реклама: