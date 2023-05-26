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Польша анонсировала санкции против Минска из-за приговора одному из лидеров Союза поляков Беларуси

"Европейская правда"Пятница, 26 мая 2023, 17:52

Польша в понедельник объявит санкции против "нескольких сотен" белорусских чиновников в связи с приговором одному из лидеров Союза поляков Беларуси Анджею Почобуту.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в пятницу объявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский.

"В связи с оставлением в силе драконовского приговора по делу Анджея Почобута, в понедельник я объявлю решение о внесении в санкционный список нескольких сотен представителей режима Лукашенко, ответственных за политические репрессии, в частности репрессии против поляков, проживающих в Беларуси", – написал Каминьский в Twitter.

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В пятницу Верховный суд Беларуси отклонил апелляцию Анджея Почобута и оставил в силе приговор суда низшей инстанции – восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В феврале, после того как белорусский суд приговорил Почобута к восьми годам лишения свободы, глава Министерства внутренних дел Польши поручил подготовить санкции о лицах, связанных с режимом Александра Лукашенко, ответственных за репрессии против поляков в Беларуси.

Кроме того, Польша закрыла несколько пунктов пропуска на границе с Беларусью, в том числе и один из крупнейших – Бобровники-Берестовица.

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Темы: ПольшаБеларусьсанкции
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