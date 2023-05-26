Джонсон поговорив із Трампом про війну в Україні

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який перебуває з візитом у Сполучених Штатах, зустрівся з експрезидентом Дональдом Трампом і поговорив із ним про війну в Україні.

Про це речник Джонсона заявив у коментарі BBC у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

Не розкриваючи подробиць зустрічі, представник британського експрем’єра зазначив, що той у розмові з Трампом "обговорив ситуацію в Україні та життєву важливість перемоги України".

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Зустріч, імовірно, відбулась у четвер, коли експрезидент США зустрівся з Борисом Джонсоном за вечерею.

Джонсон нині перебуває в Техасі на запрошення проукраїнських аналітичних центрів, аби провести зустріч із представниками Консервативної партії та їхніми донорами й переконати тих у важливості подальшої підтримки України.

Імовірно, зустріч із Трампом відбулась саме в межах цієї поїздки. Відомо, що під час президентства Трампа між ним і Джонсоном були приязні відносини, які, однак, в останні роки дещо охололи.

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Експрезидент США раніше допускав провокаційні заяви щодо України. Раніше Трамп зізнався, що міг би "дозволити" РФ окупувати частину України, щоб уникнути війни.

А нещодавно – ухилився від відповіді, хто, на його думку, повинен перемогти у війні Росії проти України, натомість заявивши, що хоче, аби "всі перестали вмирати".