Джонсон поговорил с Трампом о войне в Украине

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который находится с визитом в Соединенных Штатах, встретился с экс-президентом Дональдом Трампом и поговорил с ним о войне в Украине.

Об этом представитель Джонсона заявил в комментарии BBC в пятницу, сообщает "Европейская правда".

Не раскрывая подробностей встречи, представитель британского экс-премьера отметил, что тот в разговоре с Трампом "обсудил ситуацию в Украине и жизненную важность победы Украины".

Встреча, вероятно, состоялась в четверг, когда экс-президент США встретился с Борисом Джонсоном за ужином.

Джонсон сейчас находится в Техасе по приглашению проукраинских аналитических центров, чтобы провести встречу с представителями Консервативной партии и их донорами и убедить тех в важности дальнейшей поддержки Украины.

Вероятно, встреча с Трампом состоялась именно в рамках этой поездки. Известно, что во время президентства Трампа между ним и Джонсоном были дружеские отношения, которые, однако, в последние годы несколько охладели.

Экс-президент США ранее допускал провокационные заявления относительно Украины. Ранее Трамп признался, что мог бы "позволить" РФ оккупировать часть Украины, чтобы избежать войны.

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А недавно – уклонился от ответа, кто, по его мнению, должен победить в войне России против Украины, вместо этого заявив, что хочет, чтобы "все перестали умирать".