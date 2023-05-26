Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Джонсон поговорил с Трампом о войне в Украине

"Европейская правда"Пятница, 26 мая 2023, 18:27

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который находится с визитом в Соединенных Штатах, встретился с экс-президентом Дональдом Трампом и поговорил с ним о войне в Украине.

Об этом представитель Джонсона заявил в комментарии BBC в пятницу, сообщает "Европейская правда".

Не раскрывая подробностей встречи, представитель британского экс-премьера отметил, что тот в разговоре с Трампом "обсудил ситуацию в Украине и жизненную важность победы Украины".

Встреча, вероятно, состоялась в четверг, когда экс-президент США встретился с Борисом Джонсоном за ужином.

Джонсон сейчас находится в Техасе по приглашению проукраинских аналитических центров, чтобы провести встречу с представителями Консервативной партии и их донорами и убедить тех в важности дальнейшей поддержки Украины.

Вероятно, встреча с Трампом состоялась именно в рамках этой поездки. Известно, что во время президентства Трампа между ним и Джонсоном были дружеские отношения, которые, однако, в последние годы несколько охладели.

Экс-президент США ранее допускал провокационные заявления относительно Украины. Ранее Трамп признался, что мог бы "позволить" РФ оккупировать часть Украины, чтобы избежать войны.

ВИДЕО ДНЯ

А недавно – уклонился от ответа, кто, по его мнению, должен победить в войне России против Украины, вместо этого заявив, что хочет, чтобы "все перестали умирать".

Темы: Борис ДжонсонТрампУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T

Одесскую область возглавит руководитель столичной прокуратуры

Руководитель Укрзалізниці прокомментировал обыски и взятку автомобилем у подчинённого

Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня – источник

Россияне вели наступление на трех направлениях, но нигде не продвинулись – Маляр

Светом запитают всех абонентов в ближайшие несколько часов – "Укрэнерго"

Все новости...
Борис Джонсон
Джонсон называл Макрона "подхалимом Путина", когда тот ездил в Москву – экс-помощник
Джонсон: Говорить, что членство Украины в НАТО провоцирует Россию, - глупость
Утренняя доза лидерства. Резников рекомендует Джонсона
Последние новости
18:26
Роботы быстро обучаются: какие профессии могут исчезнуть из-за искусственного интеллекта
18:21
видео"Выбрались через выбитую стену": как дети в Киеве спасались из горящего из-за обстрела РФ дома
18:12
Украина имеет право защищаться от агрессии и за пределами своих границ - глава МИД Британии
18:06
МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины до 1-3%
17:59
В РФ заявили, что выдали 1,5 млн паспортов на оккупированных территориях Украины
17:51
ЕС ввел санкции против причастных к дестабилизации Молдовы: Шора, Плахотнюка, Таубер
17:50
В Северной Корее малыша с родителями пожизненно отправили в концлагерь из-за найденной Библии
17:49
Nvidia первой среди производителей чипов достигла капитализации в $1 триллион
17:38
Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T
17:30
В Иране судят журналистку за публикации о смерти женщины, задержанной "полицией морали"
Все новости...
Реклама: