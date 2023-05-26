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Путін заявив, що особисто запропонував відновити авіасполучення з Грузією

"Європейська правда"П'ятниця, 26 травня 2023, 19:09

Президент Росії Владімір Путін прокоментував відновлення прямих авіарейсів з Грузією, що раніше викликало несприйняття та критику Заходу на адресу Тбілісі.

Коментар Путіна наводить російське агентство ТАСС, повідомляє "Європейська правда".

Путін заявив, що відкриття авіасполучення з Грузією було його особистою пропозицією і рішенням. За його словами, "Росія робить кроки назустріч Грузії і робитиме їх далі".

Путін назвав повною несподіванкою "галас", що здійнявся в Грузії після скасування візового режиму і відновлення авіаперельотів. "Зовсім збожеволіли", – сказав Путін.

Заборона на польоти російських авіакомпаній до Грузії діяла з 2019 року. Її зняли 15 травня 2023 року. Того самого дня в Росії скасували візовий режим для громадян Грузії.

Ці події викликали протести опозиції в Тбілісі, а президентка Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила бойкот Georgian Airways через відновлення польотів до Москви.

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Теми: ГрузіяПутінавіаРосія
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