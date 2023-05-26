Путин заявил, что лично предложил возобновить авиасообщение с Грузией
Президент России Владимир Путин прокомментировал восстановление прямых авиарейсов с Грузией, что ранее вызвало неприятие и критику Запада в адрес Тбилиси.
Комментарий Путина приводит российское агентство ТАСС, сообщает "Европейская правда".
Путин заявил, что открытие авиасообщения с Грузией было его личным предложением и решением. По его словам, "Россия делает шаги навстречу Грузии и будет делать их дальше".
Путин назвал полной неожиданностью "бучу", поднявшуюся в Грузии после отмены визового режима и возобновления авиаперелетов. "Совсем сошли с ума", – сказал Путин.
Запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию действовал с 2019 года. Он был снят 15 мая 2023 года. В тот же день в России отменили визовый режим для граждан Грузии.
Эти события вызвали протесты оппозиции в Тбилиси, а президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот Georgian Airways из-за возобновления полетов в Москву.
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