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Путин заявил, что лично предложил возобновить авиасообщение с Грузией

"Европейская правда"Пятница, 26 мая 2023, 19:09

Президент России Владимир Путин прокомментировал восстановление прямых авиарейсов с Грузией, что ранее вызвало неприятие и критику Запада в адрес Тбилиси.

Комментарий Путина приводит российское агентство ТАСС, сообщает "Европейская правда".

Путин заявил, что открытие авиасообщения с Грузией было его личным предложением и решением. По его словам, "Россия делает шаги навстречу Грузии и будет делать их дальше".

Путин назвал полной неожиданностью "бучу", поднявшуюся в Грузии после отмены визового режима и возобновления авиаперелетов. "Совсем сошли с ума", – сказал Путин.

Запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию действовал с 2019 года. Он был снят 15 мая 2023 года. В тот же день в России отменили визовый режим для граждан Грузии.

Эти события вызвали протесты оппозиции в Тбилиси, а президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот Georgian Airways из-за возобновления полетов в Москву.

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Темы: ГрузияПутинавиаРосcия
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