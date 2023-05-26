Справи Майдану: вирок отримав ексміліціонер, який вивіз "чорну роту" Беркуту та знищив табельну зброю

Колишнього заступника начальника управління оперативних розробок міжрегіонального характеру МВС Сергія Яковенка заочно засудили до 10 років позбавлення волі.

Джерело: Офіс генерального прокурора, Адвокатська дорадча група

Деталі: У зв’язку із тривалим переховуванням обвинуваченого від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, судовий розгляд щодо нього здійснювався за спеціальною процедурою in absentia.

25 травня 2023 року суддя Голосіївського районного суду Києва Микола Дідик ухвалив обвинувальний вирок щодо Яковенка.

Під час судового розгляду прокурори довели, що 23 лютого 2014 року обвинувачений на виконання явно злочинного наказу, безпосередньо займався вивезенням за межі столиці співробітників спецроти київського "Беркуту", причетних до вчинення масових вбивств учасників акцій протесту 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві, а також знищував та приховував їхню табельну вогнепальну зброю.

Йдеться про 24 автомати АКМС калібру 7.62х39 мм, 1 снайперську гвинтівку Драгунова 7.62х54 мм, 3 рушниці "Форт-500" та 1 рушницю "Форт-12". Яковенко разом зі спільниками з допомогою болгарки розрізав кожну одиницю зброї на кілька частин та видалив маркування – серійні номери автоматів та снайперської гвинтівки. Далі частину знищеної зброї втопили в притоці річки Дніпро – річці Віта, а іншу частину закопали на березі в районі Жукового острова в місті Києві.

Як встановило слідство, саме з цієї зброї співробітники спеціальної роти "Беркут" ГУ МВС України в м. Києві розстрілювали протестувальників на вул. Інститутській 20 лютого 2014. Усього того дня було вбито щонайменше 48 осіб та щонайменше 80 отримали вогнепальні поранення.

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Суд засудив Яковенка до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати в правоохоронних органах будь-які посади строком на 3 роки, а також позбавив спеціального звання "підполковник міліції".

Суд задовольнив цивільний позов ГУ МВС України в м. Києві до нього про відшкодування матеріальної шкоди на суму 677 050 грн. (вартість вивезеної та знищеної зброї).

Суд визнав експравоохоронця винним у перевищенні влади та службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому на виконання явно злочинного наказу, носінні вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу, незаконному видаленні маркування вогнепальної зброї, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також у заздалегідь не обіцяному приховувані тяжких та особливо тяжких злочинів.