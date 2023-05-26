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Дела Майдана: приговор получил экс-милиционер, который вывез "черную роту" Беркута

Валентина РоманенкоПятница, 26 мая 2023, 19:18
Дела Майдана: приговор получил экс-милиционер, который вывез черную роту Беркута
фото "Радио Свобода"

Бывшего заместителя начальника управления оперативных разработок межрегионального характера МВД Сергея Яковенко заочно приговорили к 10 годам лишения свободы.

Источник: Офис генерального прокурора, Адвокатская совещательная группа

Детали: В связи с тем, что обвиняемый длительное время скрывается от органов следствия и суда на временно оккупированной территории Украины, судебное разбирательство в отношении него осуществлялось по специальной процедуре in absentia.

25 мая 2023 года судья Голосеевского районного суда Киева Николай Дидык вынес обвинительный приговор в отношении Яковенко.

Во время судебного разбирательства прокуроры доказали, что 23 февраля 2014 года обвиняемый во исполнение явно преступного приказа, непосредственно занимался вывозом за пределы столицы сотрудников спецроты киевского "Беркута", причастных к совершению массовых убийств участников акций протеста 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве, а также уничтожал и скрывал их табельное огнестрельное оружие.

Речь идет о 24 автоматах АКМС калибра 7.62х39 мм, 1 снайперской винтовке Драгунова 7.62х54 мм, 3 ружьях "Форт-500" и 1 ружье "Форт-12". Яковенко вместе с сообщниками с помощью болгарки разрезал каждую единицу оружия на несколько частей и удалил маркировку - серийные номера автоматов и снайперской винтовки. Далее часть уничтоженного оружия утопили в притоке реки Днепр - реке Вита, а другую часть закопали на берегу в районе Жукова острова в городе Киеве.

Как установило следствие, именно из этого оружия сотрудники специальной роты "Беркут" ГУ МВД Украины в г. Киеве расстреливали протестующих на ул. Институтской 20 февраля 2014 года. Всего в тот день были убиты по меньшей мере 48 человек и по меньшей мере 80 получили огнестрельные ранения.

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Суд приговорил Яковенко к 10 годам лишения свободы с лишением права занимать в правоохранительных органах любые должности сроком на 3 года, а также лишил специального звания "подполковник милиции".

Суд удовлетворил гражданский иск ГУ МВД Украины в г. Киеве к нему о возмещении материального ущерба на сумму 677 050 грн. (стоимость вывезенного и уничтоженного оружия).

Суд признал экс-правоохранителя виновным в превышении власти и служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, совершенном во исполнение явно преступного приказа, ношении огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения, незаконном удалении маркировки огнестрельного оружия, совершенном по предварительному сговору группой лиц, а также в заранее не обещанном сокрытии тяжких и особо тяжких преступлений.

Темы: ЕвромайданОфис генпрокурора
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