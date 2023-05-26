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Нідерланди "всерйоз розглядають" можливість надання F-16 Україні – прем'єр

"Європейська правда"П'ятниця, 26 травня 2023, 19:52

Прем’єр-міністр Марк Рютте в п’ятницю заявив, що його держава поки не ухвалила рішення про надання Україні винищувачів F-16, але "серйозно розглядає" такий варіант.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Відповідаючи під час пресконференції на запитання, чи відправлять Нідерланди F-16 в Україну, Рютте сказав, що остаточного рішення ще не ухвалене, але додав: "Якщо ви почнете навчання (льотчиків – ред.), очевидно, що це (відправлення літаків – ред.) те, що ви всерйоз розглядаєте".

За словами прем’єра Нідерландів, будь-яке рішення про надання F-16 залежить від схвалення з боку США. Він додав, що його країна потенційно матиме винищувачі, які можна буде передати, оскільки зараз їх поетапно виводять із експлуатації.

Раніше Bloomberg із посиланням на джерела повідомив, що Нідерланди можуть відправити винищувачі F-16 Україні після того, як пілоти пройдуть навчання.

Згідно з даними Міністерства оборони Нідерландів, на озброєнні країни наразі перебувають 24 чинних винищувачі F-16, які будуть виведені з експлуатації до середини 2024 року. Ще 18 винищувачів були виставлені на продаж, із них 12 уже попередньо продані.

Напередодні голова Пентагону Ллойд Остін оголосив, що Данія та Нідерланди очолять європейську коаліцію з проведення тренувань для українських пілотів на винищувачах F-16, а Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща також запропонували зробити свій внесок у навчання. 

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Раніше Остін висловив сподівання на те, що навчання українських льотчиків пілотуванню винищувачами F-16 розпочнеться найближчими тижнями. Українські пілоти проходитимуть навчання на винищувачах F-16 на військових базах у Європі, заявляв раніше Пентагон.

Теми: винищувачіавіаНідерланди
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