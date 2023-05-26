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Нидерланды "всерьез рассматривают" возможность предоставления F-16 Украине - премьер

"Европейская правда"Пятница, 26 мая 2023, 19:52

Премьер-министр Марк Рютте в пятницу заявил, что его государство пока не приняло решение о предоставлении Украине истребителей F-16, но "серьезно рассматривает" такой вариант.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Отвечая во время пресс-конференции на вопрос, отправят ли Нидерланды F-16 в Украину, Рютте сказал, что окончательного решения еще не принято, но добавил: "Если вы начнете обучение (летчиков – ред.), очевидно, что это (отправка самолетов – ред.) то, что вы всерьез рассматриваете".

По словам премьера Нидерландов, любое решение о предоставлении F-16 зависит от одобрения со стороны США. Он добавил, что его страна потенциально будет иметь истребители, которые можно будет передать, поскольку сейчас их поэтапно выводят из эксплуатации.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Нидерланды могут отправить истребители F-16 Украине после того, как пилоты пройдут обучение.

Согласно данным Министерства обороны Нидерландов, на вооружении страны в настоящее время находятся 24 действующих истребителя F-16, которые будут выведены из эксплуатации до середины 2024 года. Еще 18 истребителей были выставлены на продажу, из них 12 уже предварительно проданы.

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по проведению тренировок для украинских пилотов на истребителях F-16, а Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша также предложили внести свой вклад в обучение.

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Ранее Остин выразил надежду на то, что обучение украинских летчиков пилотированию истребителями F-16 начнется в ближайшие недели. Украинские пилоты будут проходить обучение на истребителях F-16 на военных базах в Европе, заявлял ранее Пентагон.

Темы: истребителиавиаНидерланды
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