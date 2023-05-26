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Топ-генерал Чехії закликає готуватись до "поганого сценарію" контрнаступу України

"Європейська правда"П'ятниця, 26 травня 2023, 20:05

Голова Генерального штабу Чехії генерал Карел Ржехка вважає, що майбутній контрнаступ України проти РФ не обов’язково переломить ситуацію на полі бою, та закликає готуватись до затяжної війни.

Таку оцінку він висловив в інтерв’ю Bild, повідомляє "Європейська правда".

На думку Ржехки, найважливішою передумовою успіху українського контрнаступу є не надана Україні техніка, а "воля українського суспільства", яка, на його думку "все ще дуже сильна".

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"Я особисто вважаю, що ми повинні бути готові і до поганого сценарію – тривалої війни", – додав голова Генштабу Чехії.

За його словами, це означає, що Заходу доведеться підтримувати Україну зброєю протягом багатьох років.

"Кожна країна має свої можливості, потенціал та особливості. Важливо, щоб ми працювали разом, як одна команда, і кожен намагався зробити свій внесок у межах своїх можливостей. І ми повинні прислухатися до українців. Вони найкраще знають, що їм потрібно", – вважає Ржехка.

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У зв’язку з цим чеський генерал закликає Європу надати Україні не лише зброю та військову підготовку: "Не менш важливою є наша воля підтримувати Україну на всіх фронтах: морально, дипломатично, фінансово та в інших сферах, як-то освіта, культура, відбудова тощо".

"Ми повинні бути в змозі пояснити нашій громадськості, що підтримка України є морально правильною, а також необхідною інвестицією в нашу власну безпеку і оборону. І в інформаційному просторі йде боротьба. Ми не повинні цього недооцінювати", – додав він.

"Росіяни вважають, що час на їхньому боці. Ми повинні показати їм, що вони помиляються", – підсумував голова чеського Генштабу.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, українські війська у травні розпочали операції з "формування" напередодні довгоочікуваного контрнаступу проти російських військ.

Теми: Чехіяконтрнаступвійна
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