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Топ-генерал Чехии призывает готовиться к "плохому сценарию" контрнаступления Украины

"Европейская правда"Пятница, 26 мая 2023, 20:05

Глава Генерального штаба Чехии генерал Карел Ржехка считает, что будущее контрнаступление Украины против РФ не обязательно переломит ситуацию на поле боя, и призывает готовиться к затяжной войне.

Такую оценку он высказал в интервью Bild, сообщает "Европейская правда".

По мнению Ржехки, важнейшей предпосылкой успеха украинского контрнаступления является не предоставленная Украине техника, а "воля украинского общества", которая, по его мнению "все еще очень сильна".

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"Я лично считаю, что мы должны быть готовы и к плохому сценарию – длительной войне", – добавил глава Генштаба Чехии.

По его словам, это означает, что Западу придется поддерживать Украину оружием в течение многих лет.

"Каждая страна имеет свои возможности, потенциал и особенности. Важно, чтобы мы работали вместе, как одна команда, и каждый пытался сделать свой вклад в пределах своих возможностей. И мы должны прислушиваться к украинцам. Они лучше всего знают, что им нужно", – считает Ржехка.

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В связи с этим чешский генерал призывает Европу предоставить Украине не только оружие и военную подготовку: "Не менее важна наша воля поддерживать Украину на всех фронтах: морально, дипломатически, финансово и в других сферах, таких как образование, культура, восстановление и т.д.".

"Мы должны быть в состоянии объяснить нашей общественности, что поддержка Украины является морально правильной, а также необходимой инвестицией в нашу собственную безопасность и оборону. И в информационном пространстве идет борьба. Мы не должны этого недооценивать", – добавил он.

"Россияне считают, что время на их стороне. Мы должны показать им, что они ошибаются", – подытожил глава чешского Генштаба.

Напомним, по данным СМИ, украинские войска в мае начали операции по "формированию" накануне долгожданного контрнаступления против российских войск.

Темы: Чехияконтрнаступлениевойна
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