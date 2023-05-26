Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Топ-генерал Чехии призывает готовиться к "плохому сценарию" контрнаступления Украины

"Европейская правда"Пятница, 26 мая 2023, 20:05

Глава Генерального штаба Чехии генерал Карел Ржехка считает, что будущее контрнаступление Украины против РФ не обязательно переломит ситуацию на поле боя, и призывает готовиться к затяжной войне.

Такую оценку он высказал в интервью Bild, сообщает "Европейская правда".

По мнению Ржехки, важнейшей предпосылкой успеха украинского контрнаступления является не предоставленная Украине техника, а "воля украинского общества", которая, по его мнению "все еще очень сильна".

"Я лично считаю, что мы должны быть готовы и к плохому сценарию – длительной войне", – добавил глава Генштаба Чехии.

По его словам, это означает, что Западу придется поддерживать Украину оружием в течение многих лет.

"Каждая страна имеет свои возможности, потенциал и особенности. Важно, чтобы мы работали вместе, как одна команда, и каждый пытался сделать свой вклад в пределах своих возможностей. И мы должны прислушиваться к украинцам. Они лучше всего знают, что им нужно", – считает Ржехка.

В связи с этим чешский генерал призывает Европу предоставить Украине не только оружие и военную подготовку: "Не менее важна наша воля поддерживать Украину на всех фронтах: морально, дипломатически, финансово и в других сферах, таких как образование, культура, восстановление и т.д.".

ВИДЕО ДНЯ

"Мы должны быть в состоянии объяснить нашей общественности, что поддержка Украины является морально правильной, а также необходимой инвестицией в нашу собственную безопасность и оборону. И в информационном пространстве идет борьба. Мы не должны этого недооценивать", – добавил он.

"Россияне считают, что время на их стороне. Мы должны показать им, что они ошибаются", – подытожил глава чешского Генштаба.

Напомним, по данным СМИ, украинские войска в мае начали операции по "формированию" накануне долгожданного контрнаступления против российских войск.

Темы: Чехияконтрнаступлениевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T

Одесскую область возглавит руководитель столичной прокуратуры

Руководитель Укрзалізниці прокомментировал обыски и взятку автомобилем у подчинённого

Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня – источник

Россияне вели наступление на трех направлениях, но нигде не продвинулись – Маляр

Светом запитают всех абонентов в ближайшие несколько часов – "Укрэнерго"

Все новости...
Чехия
Суд в Чехии пересмотрит дело россиянина Франчетти, которого обвиняют в содействии оккупации Крыма
Чехия хочет купить около 70 танков Leopard новой версии
Чехия одобрила свой крупнейший военный контракт на 246 боевых машин CV 90
Последние новости
18:26
Роботы быстро обучаются: какие профессии могут исчезнуть из-за искусственного интеллекта
18:21
видео"Выбрались через выбитую стену": как дети в Киеве спасались из горящего из-за обстрела РФ дома
18:12
Украина имеет право защищаться от агрессии и за пределами своих границ - глава МИД Британии
18:06
МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины до 1-3%
17:59
В РФ заявили, что выдали 1,5 млн паспортов на оккупированных территориях Украины
17:51
ЕС ввел санкции против причастных к дестабилизации Молдовы: Шора, Плахотнюка, Таубер
17:50
В Северной Корее малыша с родителями пожизненно отправили в концлагерь из-за найденной Библии
17:49
Nvidia первой среди производителей чипов достигла капитализации в $1 триллион
17:38
Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T
17:30
В Иране судят журналистку за публикации о смерти женщины, задержанной "полицией морали"
Все новости...
Реклама: