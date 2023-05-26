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Парламент Польщі остаточно схвалив комісію з питань впливу РФ, рішення за президентом

"Європейська правда"П'ятниця, 26 травня 2023, 20:59

Сейм Польщі у п’ятницю проголосував проти рішення Сенату, яке скасовувало створення комісії з питань вивчення російського впливу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

За відхилення заперечення сенаторів проголосували 234 депутати Сейму з-поміж 454, проти – 219, ще один утримався. Це означає, що законопроєкт про створення комісії з питань російського впливу скеровується на розгляд президенту Анджею Дуді.

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Як нагадує PAP, польський Сейм ще 14 квітня ухвалив законопроєкт про створення комісії з розслідування російського впливу на внутрішню безпеку Польщі у 2007-2022 роках авторства депутатів партії влади – "Право і справедливість".

Але 11 травня Сенат Польщі, де більшість мають опозиційні партії, ухвалив постанову про відхилення цього законопроєкту. А комітет Сейму з питань управління та внутрішніх справ рекомендував Сейму підтримати рішення Сенату.

Водночас під час голосування у п'ятницю Сейм проголосував проти постанови Сенату про відхилення закону.

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Законопроєкт передбачає, що комісія з розслідування впливу Росії на Польщу проаналізує офіційні документи, випадки передання інформації третім особам, ухвалення "шкідливих рішень" тощо.

Комісія також матиме повноваження скасувати адміністративні рішення, ухвалені внаслідок російського впливу; заборонити виконання функцій, пов'язаних із розпорядженням державними коштами, на строк до 10 років, а також анулювати допуск до державної таємниці на 10 років.

Польська опозиція, насамперед партія "Громадянська платформа" та її лідер Дональд Туск вважають, що ініціатива "Права й справедливості" спрямована проти них – передусім у контексті Смоленської авіакатастрофи 2011 року.

Теми: ПольщаРосія
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