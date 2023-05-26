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Парламент Польши окончательно одобрил комиссию по вопросам влияния РФ, решение за президентом

"Европейская правда"Пятница, 26 мая 2023, 20:59

Сейм Польши в пятницу проголосовал против решения Сената, которое отменяло создание комиссии по вопросам изучения российского влияния.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

За отклонение возражения сенаторов проголосовали 234 депутата Сейма из 454, против – 219, еще один воздержался. Это означает, что законопроект о создании комиссии по вопросам российского влияния направляется на рассмотрение президенту Анджею Дуде.

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Как напоминает PAP, польский Сейм еще 14 апреля принял законопроект о создании комиссии по расследованию российского влияния на внутреннюю безопасность Польши в 2007-2022 годах авторства депутатов партии власти – "Право и справедливость".

Но 11 мая Сенат Польши, где большинство имеют оппозиционные партии, принял постановление об отклонении этого законопроекта. А комитет Сейма по вопросам управления и внутренних дел рекомендовал Сейму поддержать решение Сената.

В то же время во время голосования в пятницу Сейм проголосовал против постановления Сената об отклонении закона.

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Законопроект предусматривает, что комиссия по расследованию влияния России на Польшу проанализирует официальные документы, случаи передачи информации третьим лицам, принятие "вредных решений" и тому подобное.

Комиссия также будет иметь полномочия отменить административные решения, принятые в результате российского влияния; запретить выполнение функций, связанных с распоряжением государственными средствами, на срок до 10 лет, а также аннулировать допуск к государственной тайне на 10 лет.

Польская оппозиция, прежде всего партия "Гражданская платформа" и ее лидер Дональд Туск считают, что инициатива "Права и справедливости" направлена против них – прежде всего в контексте Смоленской авиакатастрофы 2011 года.

Темы: ПольшаРосcия
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