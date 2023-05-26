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Зеленський привітав Грузію із днем незалежності: Окупант програє

Альона Мазуренко П'ятниця, 26 травня 2023, 21:12
Зеленський привітав Грузію із днем незалежності: Окупант програє
Зеленський і президент Грузії Саломе Зурабішвілі

Президент Володимир Зеленський привітав Грузію із днем незалежності і побажав країні звільнитися від російської окупації. 

Джерело: відеозвернення Зеленського 

Пряма мова: "Грузія відзначає День незалежності. Я вітаю весь народ Грузії та бажаю бути разом з нами й усіма іншими народами Європи у вільній, мирній та об’єднаній європейській родині.

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Я бажаю цього всій Грузії – і тим частинам вашої країни, які поки що в російській окупації. Поки що! Грузія є однією з давніх і поважних історичних сил, і цю силу не здолати, я в цьому впевнений. Окупант програє".

Деталі: Привітання Зеленський завершив фразою грузинською мовою. 

У перекладі на українську він сказав: "Хай живе вільна Грузія".

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Теми: ГрузіяДень НезалежностіЗеленський
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