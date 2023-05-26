Зеленський привітав Грузію із днем незалежності: Окупант програє

Президент Володимир Зеленський привітав Грузію із днем незалежності і побажав країні звільнитися від російської окупації.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Грузія відзначає День незалежності. Я вітаю весь народ Грузії та бажаю бути разом з нами й усіма іншими народами Європи у вільній, мирній та об’єднаній європейській родині.

Я бажаю цього всій Грузії – і тим частинам вашої країни, які поки що в російській окупації. Поки що! Грузія є однією з давніх і поважних історичних сил, і цю силу не здолати, я в цьому впевнений. Окупант програє".

Деталі: Привітання Зеленський завершив фразою грузинською мовою.

У перекладі на українську він сказав: "Хай живе вільна Грузія".