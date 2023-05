Зеленский поздравил Грузию с днем независимости: Оккупант проигрывает

Президент Владимир Зеленский поздравил Грузию с днем независимости и пожелал этой стране освободиться от российской оккупации.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Грузия отмечает День независимости. Я поздравляю весь народ Грузии и желаю быть вместе с нами и всеми другими народами Европы в свободной, мирной и объединенной европейской семье.

Я желаю этого всей Грузии - и тем частям вашей страны, которые пока что в российской оккупации. Пока что! Грузия является одной из древних и уважаемых исторических сил, и эту силу не одолеть, я в этом уверен. Оккупант проиграет".

Детали: Поздравление Зеленский завершил фразой на грузинском языке.

В переводе на украинский он сказал: "Да здравствует свободная Грузия".

Today 🇬🇪 Georgia celebrates Independence Day. I greet all the people of Georgia and wish them to be together with us and all other European nations in a free, peaceful and united European family. I wish this for the entire Georgia – and those parts of your country that are still… pic.twitter.com/zo7MZhclUY