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Парламент Молдови продовжив надзвичайний стан через війну в Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 26 травня 2023, 22:01

Парламент на засіданні 26 травня схвалив пропозицію уряду продовжити на два місяці надзвичайний стан, запроваджений торік у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. 

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Newsmaker.

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан зазначив на засіданні парламенту, що необхідність продовження надзвичайного стану зумовлена збереженням ризиків і загроз, які спрямовані на національну безпеку та енергопостачання Молдови.

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"Прохання продовжити надзвичайний стан мотивоване. Ми повинні зробити це знову. Біля нашого кордону продовжує йти війна" , – зазначив Речан.

Режим надзвичайного стану у Молдові діє з початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. Відтоді його постійно продовжували.

У квітні минулого року тодішня глава молдовського уряду Наталія Гаврилиця стверджувала, що надзвичайний стан у Молдові діятиме доти, доки в Україні триває війна, що створює ризики і для республіки.

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Теми: Молдованадзвичайна подіявійна
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