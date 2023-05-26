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Парламент Молдовы продлил чрезвычайное положение из-за войны в Украине

"Европейская правда"Пятница, 26 мая 2023, 22:01

Парламент на заседании 26 мая одобрил предложение правительства продлить на два месяца чрезвычайное положение, введенное в прошлом году в связи с полномасштабным вторжением России в Украину. 

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Newsmaker.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан отметил на заседании парламента, что необходимость продления чрезвычайного положения обусловлена сохранением рисков и угроз, направленных на национальную безопасность и энергоснабжение Молдовы.

"Просьба продлить чрезвычайное положение мотивирована. Мы должны сделать это снова. У нашей границы продолжает идти война", – отметил Речан.

Режим чрезвычайного положения в Молдове действует с начала вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. С тех пор его постоянно продлевали.

В апреле прошлого года тогдашняя глава молдавского правительства Наталья Гаврилица утверждала, что чрезвычайное положение в Молдове будет действовать до тех пор, пока в Украине продолжается война, что создает риски и для республики.

Темы: Молдовачрезвычайное происшествиевойна
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