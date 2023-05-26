Сенатор США в Києві закликав якнайшвидше передати Україні ATACMS і касетні боєприпаси

Американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем, перебуваючи з візитом у Києві, підтримав якнайшвидше надання Україні далекобійних ракет ATACMS і касетних боєприпасів, заявивши, що це дозволить наблизити кінець війни.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", він сказав на брифінгу.

"Що швидше буде надано далекобійні ракети ATACMS і касетні боєприпаси, то більше територій ви зможете повернути і менше життів буде втрачено", – заявив Грем, додавши, що ця зброя зможе зробити "ймовірний успіх на фронті більшим, врятує українські життя і прискорить виведення російських військ із території України".

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"Чому ми досі не надали далекобійну зброю? Я маю намір поінформувати моїх колег-сенаторів, що потрібно спонукати адміністрацію Байдена надати ATACMS Збройним силам України", – наголосив сенатор.

Також Грем висловив переконання, що повномасшатабна війна в Україні завершиться програшем Росії та розширенням НАТО. "Час на нашому боці, не на боці Путіна. Стільки, скільки потрібно", – підкреслив він.

Раніше в п’ятницю видання Foreign Policy повідомило, що група конгресменів США звернулись до президента Джо Байдена з проханням надати Україні далекобійні ракети ATACMS – після того, як було ухвалене рішення про навчання українських льотчиків на F-16.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація президента США Джо Байдена пояснює українській стороні небажання передавати ракети більшої дальності ATACMS тим, що у такому разі їх може залишитись занадто мало у запасах американської армії.

Водночас Велика Британія, як відомо, надала Україні власні далекобійні ракети Storm Shadow.