Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сенатор США в Києві закликав якнайшвидше передати Україні ATACMS і касетні боєприпаси

"Європейська правда"П'ятниця, 26 травня 2023, 22:16

Американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем, перебуваючи з візитом у Києві, підтримав якнайшвидше надання Україні далекобійних ракет ATACMS і касетних боєприпасів, заявивши, що це дозволить наблизити кінець війни.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", він сказав на брифінгу.

"Що швидше буде надано далекобійні ракети ATACMS і касетні боєприпаси, то більше територій ви зможете повернути і менше життів буде втрачено", – заявив Грем, додавши, що ця зброя зможе зробити "ймовірний успіх на фронті більшим, врятує українські життя і прискорить виведення російських військ із території України".

Реклама:

"Чому ми досі не надали далекобійну зброю? Я маю намір поінформувати моїх колег-сенаторів, що потрібно спонукати адміністрацію Байдена надати ATACMS Збройним силам України", – наголосив сенатор.

Також Грем висловив переконання, що повномасшатабна війна в Україні завершиться програшем Росії та розширенням НАТО. "Час на нашому боці, не на боці Путіна. Стільки, скільки потрібно", – підкреслив він.

Раніше в п’ятницю видання Foreign Policy повідомило, що група конгресменів США звернулись до президента Джо Байдена з проханням надати Україні далекобійні ракети ATACMS – після того, як було ухвалене рішення про навчання українських льотчиків на F-16.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація президента США Джо Байдена пояснює українській стороні небажання передавати ракети більшої дальності ATACMS тим, що у такому разі їх може залишитись занадто мало у запасах американської армії.

Водночас Велика Британія, як відомо, надала Україні власні далекобійні ракети Storm Shadow.

Теми: СШАзброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
США
США заморозили активи перших індійських алмазних компаній за співпрацю з російською "Алросою"
Порти США допоможуть відновити морську інфраструктуру України
Пентагон про контрнаступ: ЗСУ повільно просуваються вперед та відбивають атаки
Останні новини
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
Усі новини...
Реклама: