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Сенатор США в Киеве призвал как можно быстрее передать Украине ATACMS и кассетные боеприпасы

"Европейская правда"Пятница, 26 мая 2023, 22:16

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм, находясь с визитом в Киеве, поддержал скорейшее предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS и кассетных боеприпасов, заявив, что это позволит приблизить конец войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", он сказал на брифинге.

"Чем быстрее будут предоставлены дальнобойные ракеты ATACMS и кассетные боеприпасы, тем больше территорий вы сможете вернуть и меньше жизней будет потеряно", – заявил Грэм, добавив, что это оружие сможет сделать "вероятный успех на фронте больше, спасет украинские жизни и ускорит вывод российских войск с территории Украины".

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"Почему мы до сих пор не предоставили дальнобойное оружие? Я намерен проинформировать моих коллег-сенаторов, что нужно побудить администрацию Байдена предоставить ATACMS Вооруженным силам Украины", – подчеркнул сенатор.

Также Грэм выразил убеждение, что полномасшатабная война в Украине завершится проигрышем России и расширением НАТО. "Время на нашей стороне, не на стороне Путина. Столько, сколько нужно", – подчеркнул он.

Ранее в пятницу издание Foreign Policy сообщило, что группа конгрессменов США обратились к президенту Джо Байдену с просьбой предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS – после того, как было принято решение об обучении украинских летчиков на F-16.

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Ранее СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена объясняет украинской стороне нежелание передавать ракеты большей дальности ATACMS тем, что в таком случае их может остаться слишком мало в запасах американской армии.

В то же время Великобритания, как известно, предоставила Украине собственные дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Темы: СШАоружие
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