Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Нові санкції ЄС окрім Угорщини блокує ще одна країна - ЗМІ

"Європейська правда"Субота, 27 травня 2023, 09:54

Після того, як Будапешт здебільшого наодинці виступав проти російських санкцій, тепер Афіни підтримують його в скептичному ставленні до нових заходів проти Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Politico з посиланням на п'ятьох дипломатів ЄС.

Наразі ЄС обговорює 11-й пакет санкцій проти Росії. Якщо 10 попередніх пакетів санкцій були спрямовані на заходи проти економіки РФ, то тепер Брюссель хоче уникнути обходу своїх санкцій. Як безпрецедентний крок нинішній пакет санкцій може бути спрямований проти інших країн, які допомагають Москві ухилятися від торгового ембарго.

Реклама:

Але Будапешт і Афіни виступили проти, пов'язавши своє схвалення пакета з окремим гострим питанням, що стосується України. Київ склав список приватних компаній, які він називає "спонсорами війни", до якого входить низка європейських компаній.

Дві країни хочуть, щоб деякі з їхніх компаній були виключені з цього списку, перш ніж вони погодяться на пакет санкцій. Хоча зазвичай ці питання не пов'язані між собою, Угорщина і Греція використовують пакет санкцій як політичний важіль, щоб виключити свої компанії зі списку України.

Це спричинило напруженість на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС на початку цього тижня, де міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прямо критикувала Угорщину, за словами дипломатів, обізнаних із ходом обміну думками.

ВІДЕО ДНЯ

На зустрічі послів ЄС у середу Греція була в центрі уваги, сказали чотири дипломати. Афіни виступили проти припущень про обхід санкцій.

"Греція повторила, що в разі наявності конкретних доказів порушення санкцій, їх мають довести до відома відповідних держав-членів на технічному рівні, щоб це було адекватно розслідувано і потім було вжито належних заходів", – сказав один із дипломатів ЄС.

Інший дипломат ЄС сказав, що доти, доки Угорщина і Греція відмовляються домовлятися про будь-що до того, як їхні компанії буде виключено зі списку, "немає жодного тиску для реального просування в інших частинах".

Проте дипломати також кажуть, що дивляться на Афіни і Будапешт по-різному. Рівень невдоволення Будапештом набагато вищий з огляду на те, що його проросійська і прокитайська лінія часто заважала ЄС досягти одностайності в заявах щодо Москви і Пекіна.

Як відомо, Угорщина заблокувала черговий транш на 500 млн євро з Європейського фонду миру, що підтримує Україну зброєю. 

Нагадаємо, в інтерв'ю Bloomberg Віктор Орбан також заявив, що Україна не здатна виграти агресивну війну, яку проти неї розв'язала Росія. В МЗС України заяви угорського прем'єра різко розкритикували.

Теми: санкціїЄСУгорщина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
санкції
Криптогігант Binance розглядає можливість повного виходу з Росії
2/3 іноземних деталей в російських дронах зроблені в Китаї – група Єрмака-Макфола
Зеленський анонсував "потужний вересень": Україну чутиме Глобальний Південь
Останні новини
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
Усі новини...
Реклама: