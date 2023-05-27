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Новые санкции ЕС кроме Венгрии блокирует еще одна страна - СМИ

"Европейская правда"Суббота, 27 мая 2023, 09:54

После того, как Будапешт в основном выступал в одиночку против российских санкций, теперь Афины поддерживают его в скептическом отношении к новым мерам против России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Politico со ссылкой на пятерых дипломатов ЕС.

В настоящее время ЕС обсуждает 11-й пакет санкций против России. Если 10 предыдущих пакетов санкций были направлены на меры против экономики РФ, то теперь Брюссель хочет избежать обхода своих санкций. В качестве беспрецедентного шага для блока нынешний пакет санкций может быть направлен против других стран, помогающих Москве уклоняться от торгового эмбарго.

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Но Будапешт и Афины поставили коллективный заслон, связав свое одобрение пакета с отдельным острым вопросом, касающимся Украины. Киев составил список частных компаний, которые он называет "спонсорами войны", в который входит ряд европейских компаний.

Две страны хотят, чтобы некоторые из их компаний были исключены из этого списка, прежде чем они согласятся на пакет санкций. Хотя обычно эти вопросы не связаны между собой, Венгрия и Греция используют пакет санкций в качестве политического рычага, чтобы исключить свои компании из списка Украины.

Это вызвало напряженность на встрече министров иностранных дел стран ЕС в начале этой недели, где министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прямо критиковала Венгрию, по словам дипломатов, знакомых с ходом обмена мнениями.

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На встрече послов ЕС в среду Греция была в центре внимания, сказали четыре дипломата. Афины выступили против предположений об обходе санкций.

"Греция повторила, что в случае наличия конкретных доказательств нарушения санкций, они должны быть доведены до сведения соответствующих государств-членов на техническом уровне, чтобы это было адекватно расследовано и затем были приняты надлежащие меры", – сказал один из дипломатов ЕС.

Другой дипломат ЕС сказал, что до тех пор, пока Венгрия и Греция отказываются договариваться о чем-либо до того, как их компании будут исключены из списка, "нет никакого давления для реального продвижения по другим частям".

Тем не менее, дипломаты также говорят, что смотрят на Афины и Будапешт по-разному. Уровень недовольства Будапештом гораздо выше, учитывая, что его пророссийская и прокитайская линия часто мешала ЕС достичь единодушия в заявлениях по Москве и Пекину. 

Как известно, Венгрия заблокировала очередной транш на 500 млн евро из Европейского фонда мира, поддерживающего Украину оружием. Причина – объявление Украиной OTP Bank "спонсором войны". 

Напомним, в интервью Bloomberg Виктор Орбан также заявил, что Украина не способна выиграть агрессивную войну, которую против нее развязала Россия. В МИД Украины заявления венгерского премьера резко раскритиковали.

Темы: санкцииЕСВенгрия
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