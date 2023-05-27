ОВА: під обстрілом Росії за добу були дев’ять областей

Російська Федерація обстріляла дев’ять українських областей протягом доби на 27 травня, декілька цивільних загинули внаслідок атак.

Джерело: зведення глав ОВА

Деталі: Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина: за добу — 3 обстріли, із мінометів, Новгород-Сіверський район. В одному із сіл згоріла будівля, ще одна — пошкоджена. Без жертв.

Сумщина: вночі та зранку ворогом здійснено 9 обстрілів. Зафіксовано 34 вибухи. Обстрілів зазнали Новослобідська, Великописарівська, Глухівська, Шалигинська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська громади. Новослобідська громада: внаслідок одного з обстрілів пошкоджено 3 домогосподарства. Глухівська громада: пошкоджено 3 приватні житлові будинки. Краснопільська громада: пошкоджено ЛЕП. Вчора протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів. Зафіксовано 58 вибухів. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Новослобідська, Великописарівська, Шалигинська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська громади. Зафіксовані руйнування об’єктів цивільної інфраструктури.

Запорізька: ворог обстріляв 16 міст і сіл, завдав 108 ударів: 96 артобстрілів по Гуляйполю, Новоданилівці, Новоандріївці, Степногірську, Кам'янському та іншим селам, 6 ударів з РСЗВ по Гуляйпільському, Білогір'ю, Темирівці, атаки БПЛА по Степовому, Ольгівському, Малинівці, Червоному, ракетні удари по селах Різдвянка та Любицьке. У Гуляйполі поранення отримали дві жінки, а в Новоданилівці рашисти вбили 73-річну жительку на власному подвір'ї. Наразі зафіксовано 15 нових руйнувань цивільних об'єктів: приватні будинки, господарчі споруди.

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Дніпропетровщина: сьогодні у Дніпрі - День жалоби за загиблими. Наразі відомо про 2 загиблих. Всю ніч на місці трагедії тривали пошукові роботи, продовжуються вони й зараз. Досі невідома доля трьох людей, які могли бути в ураженій будівлі в момент "прильоту". Рятувальники виявили там фрагменти тіл. Працюють експерти-криміналісти. Постраждали 32 людей, 13 з них — в лікарні. П'ятеро — важкі. Вчора ввечері та сьогодні вранці ворог знову спрямував артилерію по Нікопольському району. Обстріляв Марганецьку громаду. Цього разу минулося без жертв. Наслідки з'ясовуються.

Харківщина: протягом доби ворог з артилерії, мінометів обстріляв щонайменше 23 населені пункти. Цієї ночі ворог завдав ракетного удару по селу Липці Харківського району. Ракета, попередньо С-300, влучила в город, пошкоджено приватний житловий будинок. Без жертв. У с. Басове Богодухівського району внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено 2 приватних будинки. Внаслідок обстрілу смт Вільча Чугуївського району пошкоджено 4 житлові будинки та лінію електропередач. Вчора ворог з РСЗВ обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджені приватні домоволодіння. Внаслідок обстрілів смт Ківшарівка Куп'янського району пошкоджено приватний будинок.

Луганщина: Білогорівку, Невське, Діброву та Стельмахівку обстріляли окупанти протягом минулої доби. Білогорівка перебуває під постійним тиском росіян – просунутися ворогу не вдалося. Також селище витримало авіаудар та масований обстріл. За добу противник здійснив 93 обстріли (413 снарядів). Ситуація в області залишається напруженою.

Донеччина: за добу – 19 обстрілів 10 населених пунктів: Курахове, Авдіївка, Часів Яр, Костянтинівка, смт Нью-Йорк, с.Васюківка, с.Торське, с.Карлівка, с.Іванівське, с.Пречистівка. Пошкоджено 13 житлових будинків (з них 6 – багатоквартирних), будинок культури, ПТУ, залізнична колія, лікарня, дитячий садок, кінозал, спортзал, ЖКХ, ЛЕП . На Донеччині за добу: 2 загиблих, 5 поранених.

Миколаївщина: вночі силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два ворожих ударних БПЛА "Shahed-131/136". Вчора вдень ворог завдавав артилерійських ударів по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. Також під ворожими обстрілами була акваторія Очаківської громади. Без постраждалих.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 45 обстрілів (193 снарядів), з них по м. Херсон — 2 мінометних обстріли (5 снарядів). Російські військові поцілили у райони 21-го населеного пункту області. В результаті обстрілу м. Херсон загинув 50-річний чоловік, який у цей час знаходився на вулиці. Ворог завдав удару по складських приміщеннях у селі Зміївка Бериславської громади, внаслідок чого пошкоджено будівлі та сільськогосподарську техніку. Мирні люди не постраждали. Також противник обстріляв село Золота Балка Бериславського району та поцілив по території елеватора, де відбулося задимлення. З деокупованої території області евакуйовано 57 осіб.