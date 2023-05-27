ОВА: под обстрелом России за сутки были девять областей

Российская Федерация обстреляла девять украинских областей в течение суток на 27 мая, несколько гражданских погибли в результате атак.

Источник: сводка глав ОВА

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 по данным областных государственных администраций.

Черниговщина: за сутки - 3 обстрела, из минометов, Новгород-Северский район. В одном из сел сгорело здание, еще одно - повреждено. Без жертв.

Сумщина: ночью и утром врагом осуществлено 9 обстрелов. Зафиксировано 34 взрыва. Обстрелам подверглись Новослободская, Великописаревская, Глуховская, Шалыгинская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская громады. Новослободская громада: в результате одного из обстрелов повреждены 3 домохозяйства. Глуховская громада: повреждены 3 частных жилых дома. Краснопольская громада: повреждена ЛЭП. Вчера в течение дня россияне совершили 11 обстрелов. Зафиксировано 58 взрывов. Обстрелам подверглись Середино-Будская, Новослободская, Великописаревская, Шалыгинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская громады. Зафиксированы разрушения объектов гражданской инфраструктуры.

Запорожская: враг обстрелял 16 городов и сел, нанес 108 ударов: 96 артобстрелов по Гуляйполю, Новоданиловке, Новоандреевке, Степногорску, Каменскому и другим селам, 6 ударов из РСЗО по Гуляйпольскому, Белогорью, Темировке, атаки БПЛА по Степному, Ольговскому, Малиновке, Красному, ракетные удары по селам Рождественка и Любицкое. В Гуляйполе ранения получили две женщины, а в Новоданиловке рашисты убили 73-летнюю жительницу в собственном дворе. Сейчас зафиксировано 15 новых разрушений гражданских объектов: частные дома, хозяйственные постройки.

Днепропетровская область: сегодня в Днепре - День траура по погибшим. Сейчас известно о 2 погибших. Всю ночь на месте трагедии продолжались поисковые работы, продолжаются они и сейчас. До сих пор неизвестна судьба трех человек, которые могли быть в пораженном здании в момент "прилета". Спасатели обнаружили там фрагменты тел. Работают эксперты-криминалисты. Пострадали 32 человека, 13 из них - в больнице. Пятеро - тяжелые. Вчера вечером и сегодня утром враг снова направил артиллерию по Никопольскому району. Обстрелял Марганецкую громаду. На этот раз обошлось без жертв. Последствия выясняются.

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Харьковщина: в течение суток враг из артиллерии, минометов обстрелял по меньшей мере 23 населенных пункта. Этой ночью враг нанес ракетный удар по селу Липцы Харьковского района. Ракета, предварительно С-300, попала в огород, поврежден частный жилой дом. Без жертв. В с. Басово Богодуховского района в результате минометного обстрела повреждены 2 частных дома. В результате обстрела пгт Вильча Чугуевского района повреждены 4 жилых дома и линия электропередач. Вчера враг из РСЗО обстрелял г. Волчанск Чугуевского района. Повреждены частные домовладения. В результате обстрелов пгт Ковшаровка Купянского района поврежден частный дом.

Луганщина: Белогоровку, Невское, Диброву и Стельмаховку обстреляли оккупанты за прошедшие сутки. Белогоровка находится под постоянным давлением россиян - продвинуться врагу не удалось. Также поселок выдержал авиаудар и массированный обстрел. За сутки противник совершил 93 обстрела (413 снарядов). Ситуация в области остается напряженной.

Донецкая область: за сутки - 19 обстрелов 10 населенных пунктов: Курахово, Авдеевка, Часов Яр, Константиновка, пгт Нью-Йорк, с.Васюковка, с.Торское, с.Карловка, с.Ивановское, с.Пречистовка. Повреждены 13 жилых домов (из них 6 - многоквартирных), дом культуры, ПТУ, железнодорожный путь, больница, детский сад, кинозал, спортзал, ЖКХ, ЛЭП. На Донетчине за сутки: 2 погибших, 5 раненых.

Николаевщина: ночью силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено два вражеских ударных БПЛА "Shahed-131/136". Вчера днем враг наносил артиллерийские удары по г. Очаков Очаковской громады. Пострадавших нет. Также под вражескими обстрелами была акватория Очаковской громады. Без пострадавших.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 45 обстрелов (193 снарядов), из них по г. Херсон - 2 минометных обстрела (5 снарядов). Российские военные попали в районы 21-го населенного пункта области. В результате обстрела г. Херсон погиб 50-летний мужчина, который в это время находился на улице. Враг нанес удар по складским помещениям в селе Змиевка Бериславской громады, в результате чего повреждены здания и сельскохозяйственная техника. Мирные люди не пострадали. Также противник обстрелял село Золотая Балка Бериславского района и попал по территории элеватора, где произошло задымление. С деоккупированной территории области эвакуированы 57 человек.