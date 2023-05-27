ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни

Європейська комісія та американський фармацевтичний гігант Pfizer переглянули масштабний контракт на постачання доз вакцини проти COVID-19, який ЄС уклав у розпал пандемії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Єврокомісії.

Комісія оголосила, що обидві сторони домовилися, що Pfizer розподілить поставки протягом наступних чотирьох років, до 2027 року, і зменшить загальну кількість доз з 450 мільйонів, які повинні були бути поставлені цього року.

Однак Комісія не розкрила нову загальну кількість у своїй заяві. Фінансові умови угоди також не розголошуються, але Комісія заявила, що союз зберіг можливість викупити решту з початкових 450 мільйонів доз, і що він доплачує за цю можливість – те, що міністри раніше критикували як "плату за скасування". На практиці це збільшує ціну за дозу, хоча загальна ціна буде нижчою.

Переговори тривають вже більше року і відзначаються гостротою – принаймні, з боку групи країн Центральної та Східної Європи, які гостро виступають проти умов укладеного ними контракту.

Контракт, про який йдеться, був підписаний у травні 2021 року і спочатку передбачав постачання 900 мільйонів доз вакцини, розробленої спільно з німецькою компанією BioNTech, з можливістю реалізації опціону на ще 900 мільйонів доз.

Зрештою, ЄС законтрактував загалом 1,1 мільярда доз мРНК-вакцини на суму 21,5 мільярда євро, згідно з цінами на вакцину, опублікованими Financial Times.

ВІДЕО ДНЯ

450 мільйонів доз мали бути поставлені у 2023 році, проте поставки були поставлені на паузу, поки тривали переговори. Вже у квітні минулого року Польща оголосила, що більше не приймає жодних поставок вакцин, скаржачись на їх надлишок.

Загалом дев'ять інших країн регіону приєдналися до Польщі в лобіюванні перегляду контракту, скаржачись на те, що вони змушені купувати дози вакцини, які їм більше не потрібні, в час економічних труднощів, спричинених енергетичним шоком, і в той час, коли їм доводиться витрачати гроші на піклування про біженців від російського вторгнення в Україну. Група країн, які хочуть переглянути контракт, також мають нижчі показники вакцинації, ніж їхні західноєвропейські колеги.

Нагадаємо, у березні стало відомо, що у Болгарії утилізують 2,8 мільйона прострочених доз вакцин проти COVID-19 на додаток до 2,3 мільйона доз, які вже були знищені.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) очікує, що кампанії з вакцинації від COVID будуть проводитися раз на рік, подібно до підходу з вакцинацією від грипу.