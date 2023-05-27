ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны

Европейская комиссия и американский фармацевтический гигант Pfizer пересмотрели масштабный контракт на поставку доз вакцины против COVID-19, который ЕС заключил в разгар пандемии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

Комиссия объявила, что обе стороны договорились, что Pfizer распределит поставки в течение следующих четырех лет, до 2027 года, и уменьшит общее количество доз с 450 миллионов, которые должны были быть поставлены в этом году.

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Однако Комиссия не раскрыла новое общее количество в своем заявлении. Финансовые условия сделки также не разглашаются, но Комиссия заявила, что союз сохранил возможность выкупить оставшиеся из первоначальных 450 миллионов доз, и что он доплачивает за эту возможность – то, что министры ранее критиковали как "плату за отмену". На практике это увеличивает цену за дозу, хотя общая цена будет ниже.

Переговоры продолжаются уже больше года и отмечаются остротой – по крайней мере, со стороны группы стран Центральной и Восточной Европы, которые остро выступают против условий заключенного ими контракта.

Контракт, о котором идет речь, был подписан в мае 2021 года и первоначально предусматривал поставку 900 миллионов доз вакцины, разработанной совместно с немецкой компанией BioNTech, с возможностью реализации опциона на еще 900 миллионов доз.

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В конце концов, ЕС законтрактовал в общей сложности 1,1 миллиарда доз мРНК-вакцины на сумму 21,5 миллиарда евро, согласно ценам на вакцину, опубликованным Financial Times.

450 миллионов доз должны были быть поставлены в 2023 году, однако поставки были поставлены на паузу, пока шли переговоры. Уже в апреле прошлого года Польша объявила, что больше не принимает никаких поставок вакцин, жалуясь на их избыток.

В целом девять других стран региона присоединились к Польше в лоббировании пересмотра контракта, жалуясь на то, что они вынуждены покупать дозы вакцины, которые им больше не нужны, во время экономических трудностей, вызванных энергетическим шоком, и в то время, когда им приходится тратить деньги на заботу о беженцах от российского вторжения в Украину. Группа стран, которые хотят пересмотреть контракт, также имеют более низкие показатели вакцинации, чем их западноевропейские коллеги.

Напомним, в марте стало известно, что в Болгарии утилизируют 2,8 миллиона просроченных доз вакцин против COVID-19 в дополнение к 2,3 миллиона доз, которые уже были уничтожены.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) ожидает, что кампании по вакцинации от COVID будут проводиться раз в год, подобно подходу с вакцинацией от гриппа.