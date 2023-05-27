Байден про переміщення ядерної зброї РФ до Білорусі: Моя реакція вкрай негативна

Президент США Джо Байден прокоментував угоду між Росією та Білоруссю про переміщення російських ядерних боєголовок на білоруську територію.

Про це американський президент сказав під час спілкування із журналістами, повідомляє "Європейська правда".

На питання про те, якою є його реакція на переміщення Росією тактичної ядерної зброї до Білорусі, Байден відповів: "Моя реакція вкрай негативна".

Нагадаємо, в четвер міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території. За словами самопроголошеного білоруського диктатора Александра Лукашенка, ядерну зброю РФ уже почали перекидати у Білорусь.

У Білому домі заявили, що домовленості між РФ та Білоруссю наразі не змінили оцінки Сполученими Штатами рівня ядерної загрози з боку РФ.

В ЄС засудили угоду між Росією та Білоруссю про переміщення російських ядерних боєголовок на білоруську територію.