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Байден о перемещении ядерного оружия РФ в Беларусь: Моя реакция крайне негативная

"Европейская правда"Суббота, 27 мая 2023, 15:57

Президент США Джо Байден прокомментировал соглашение между Россией и Беларусью о перемещении российских ядерных боеголовок на белорусскую территорию.

Заявление Байдена приводит пресс-служба Белого дома, сообщает "Европейская правда".

На вопрос о том, какова его реакция на перемещение Россией тактического ядерного оружия в Беларусь, Байден ответил: "Моя реакция крайне негативная".

Напомним, в четверг министры обороны России и Беларуси подписали документы о размещении тактического ядерного оружия на белорусской территории. По словам самопровозглашенного белорусского диктатора Александра Лукашенко, ядерное оружие РФ уже начали перебрасывать в Беларусь.

В Белом доме заявили, что договоренности между РФ и Беларусью пока не изменили оценки Соединенными Штатами уровня ядерной угрозы со стороны РФ.

В ЄС осудили соглашение между Россией и Беларусью о перемещении российских ядерных боеголовок на белорусскую территорию.

Темы: Байденядерное оружиеБеларусьРосcия
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