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Свитолина победила в финале россиянку и выиграла первый турнир WTA после возвращения

Катерина ТищенкоСуббота, 27 мая 2023, 17:52
Свитолина победила в финале россиянку и выиграла первый турнир WTA после возвращения
Элина Свитолина, фото из ее Facebook

28-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей турнира уровня WTA250 во французском Страсбурге, обыграв в финале россиянку Анну Блинкову.

Источник: Суспільне спорт

Детали: Россиянка выступала в нейтральном статусе. Свитолина и Блинкова встречались впервые в карьере. Для Элины – это 20-й финал на уровне WTA и первый после возвращения в теннис. Для Анны – второй в карьере (первый она выиграла).

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На пути к этому финалу Свитолина прошла четырех соперниц (выиграла три матча, еще одна оппонентка снялась до игры). Это первая подобная серия для украинки после возвращения. И в финале она смогла продлить ее до пяти выигранных матчей подряд.

Свитолина начала матч с двух брейков и повела 3:0, после этого проиграла одну свою подачу (3:2), но тогда выиграла еще три гейма подряд – 6:2.

На старте второго сета состоялся самый длинный гейм матча: первый гейм на подаче Свитолиной длилась более 15 минут, украинка его взяла.

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Элина повела со счетом 3:0 и двумя брейками во втором сете, аналогично как в первом. После этого Элина дважды проиграла свою подачу, но взяла одну у соперницы – 4:3 в ее пользу (с одним брейком). А потом – взяла два гейма подряд, с четвертого матчбола закрыла игру (6:3 во втором сете).

Свитолина выиграла финал турнира в двух сетах – 6:2, 6:3.

Таким образом, Свитолина выиграла свой первый трофей после возвращения в теннис. Спортсменка прерывала участие в соревнованиях из-за беременности и рождения ребенка. В целом для нее это 17-й трофей на уровне WTA, она проигрывала лишь трижды в финалах.

Победа на турнире позволит Свитолиной подняться на 191-е место в мировом рейтинге, она отыграла сразу 317 мест за одну неделю.

Для Украины – это второй выигранный турнир в сезоне WTA 2023 года. Первую победу на соревнованиях такого же уровня одержала Марта Костюк, которая выиграла турнир в Остине.

Темы: спорт
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