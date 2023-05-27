На Бахмутському й Авдіївському напрямках окупанти безуспішно намагалися наступати – Генштаб

У суботу російські війська вели безуспішні наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках, в районі Мар’їнки відбито 7 атак.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Загалом протягом доби противник завдав 10 авіаційних ударів та здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

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Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повного захоплення Луганської та Донецької областей. Протягом цієї доби підрозділи сил оборони відбили 13 ворожих атак.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Вовчанська Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Заруцьке, Глухів, Бунякине, Катеринівка, Ободи, Миропілля Сумської області, а також Басове, Бугаївка, Гоптівка, Лук’янці, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Тихе, Хатнє на Харківщині.

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На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії західніше Хромового. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку окупанти вели наступальні дії у напрямку населених пунктів Сєверне та Первомайське, успіху не мали. Здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили 7 атак противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Шахтарське та Велика Новосілка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Червоне Запорізької області та Зміївка Херсонської області. Здійснив обстріли населених пунктів Времівка, Вільне Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка, Новоандріївка, Білогір'я, Мала Токмачка, Степове та Кам’янське Запорізької області; Садове, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

У тимчасово окупованому Луганську російські окупанти продовжують переобладнувати місцеві медичні заклади під свої потреби. Нещодавно до Залізничної лікарні, де лікують поранених загарбників, додатково було завезено ліжка та обладнання. Крім того, у тому ж Луганську, окупанти передали пологовий будинок №2 у розпорядження ПВК "Вагнер".

Російські загарбники цинічно продовжують здійснювати незаконне вивезення дітей із тимчасово захоплених територій Луганської області. У окремих населених пунктах Щастинського району окупанти анонсували так званий відпочинок для школярів у літніх таборах на території РФ.

Авіація сил оборони за добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 3 – по зенітно-ракетних комплексах.

Наші воїни протягом доби знищили 3 ворожих БпЛА різного типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів та ще один важливий військовий об'єкт противника.