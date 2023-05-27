Більшість українців не погодяться на повернення до лінії розмежування до 24 лютого – опитування

Майже 64% українців не підтримують ідею прямих переговорів з РФ для досягнення миру, а майже 67% не погодилися б на повернення до лінії розмежування станом до 24 лютого 2022 року замість відновлення кордонів станом на 1991 рік.

Джерело: опитування, проведене Центром Разумкова на замовлення ZN.UA

Деталі: На питання "Чи підтримуєте ви проведення прямих переговорів з Російською Федерацією для досягнення миру?" більшість українців (63,9%) відповіли відмовою. 13% респондентів було "важко відповісти" на це запитання. Лише 23,1% респондентів висловили готовність підтримати проведення прямих переговорів із Росією для досягнення миру.

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При цьому на пункт опитування "Якщо постане питання, що для досягнення миру потрібно повернутися до лінії розмежування, що існувала до 24.02.2022, а не до кордонів 1991 року, чи погодитеся ви з такими умовами?" більшість громадян (66,8%) відповіли: "Ні, не погоджуюся". Лише 17,2% опитаних дали ствердну відповідь, ще 16% не змогли відповісти.

Видання відзначає, що відсоток тих, хто згоден повернутися до лінії розмежування, яка існувала до 24.02.2022 (17,2%), менший за відсоток тих, хто готовий до прямих переговорів із Росією для досягнення миру (23,1%).

На питання "Чи можливе примирення між Україною та Росією?" 68,5% опитаних відповіли, що таке примирення неможливе. Понад третина з них (36,3%) не бачать жодних перспектив до примирення, а 32,2% українців обрали відповідь "Ні, за життя нинішнього покоління примирення неможливе".

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Опитування також показало, що тією чи іншою мірою 84% українців ставляться до громадян Росії негативно. Понад третина респондентів (34,6 %) вважає, що росіяни несуть колективну відповідальність за війну з Україною, незалежно від їхніх політичних переконань. Понад чверть українців (26,1%) негативно ставляться до всіх громадян Росії, окрім тих, які активно виступають проти війни та Кремля. 23,3% негативно ставляться лише до тих громадян Росії, що підтримують агресію Росії проти України.

Згідно з даними дослідження, близько половини респондентів (46,6%) мають родичів у РФ або Білорусі. Однак 42,2% із них на запитання "Як змінилися ваші стосунки з родичами в Росії та Білорусі?" обрали відповідь "Ми посварились і не спілкуємося", а майже кожен третій (29,5%) обрав варіант "Ми спілкуємось, але уникаємо розмов про війну і політику".

Опитування проводилося Центром Разумкова на замовлення ZN.UA з 28 квітня по 3 травня 2023 року методом face-to-face у 22 областях України та м. Києві. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.