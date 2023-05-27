Більшість українців не погодяться на повернення до лінії розмежування до 24 лютого – опитування

Майже 64% українців не підтримують ідею прямих переговорів з РФ для досягнення миру, а майже 67% не погодилися б на повернення до лінії розмежування станом до 24 лютого 2022 року замість відновлення кордонів станом на 1991 рік.

Джерело: опитування, проведене Центром Разумкова на замовлення ZN.UA

Деталі: На питання "Чи підтримуєте ви проведення прямих переговорів з Російською Федерацією для досягнення миру?" більшість українців (63,9%) відповіли відмовою. 13% респондентів було "важко відповісти" на це запитання. Лише 23,1% респондентів висловили готовність підтримати проведення прямих переговорів із Росією для досягнення миру.

При цьому на пункт опитування "Якщо постане питання, що для досягнення миру потрібно повернутися до лінії розмежування, що існувала до 24.02.2022, а не до кордонів 1991 року, чи погодитеся ви з такими умовами?" більшість громадян (66,8%) відповіли: "Ні, не погоджуюся". Лише 17,2% опитаних дали ствердну відповідь, ще 16% не змогли відповісти.

Видання відзначає, що відсоток тих, хто згоден повернутися до лінії розмежування, яка існувала до 24.02.2022 (17,2%), менший за відсоток тих, хто готовий до прямих переговорів із Росією для досягнення миру (23,1%).

На питання "Чи можливе примирення між Україною та Росією?" 68,5% опитаних відповіли, що таке примирення неможливе. Понад третина з них (36,3%) не бачать жодних перспектив до примирення, а 32,2% українців обрали відповідь "Ні, за життя нинішнього покоління примирення неможливе".

Опитування також показало, що тією чи іншою мірою 84% українців ставляться до громадян Росії негативно. Понад третина респондентів (34,6 %) вважає, що росіяни несуть колективну відповідальність за війну з Україною, незалежно від їхніх політичних переконань. Понад чверть українців (26,1%) негативно ставляться до всіх громадян Росії, окрім тих, які активно виступають проти війни та Кремля. 23,3% негативно ставляться лише до тих громадян Росії, що підтримують агресію Росії проти України.

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Згідно з даними дослідження, близько половини респондентів (46,6%) мають родичів у РФ або Білорусі. Однак 42,2% із них на запитання "Як змінилися ваші стосунки з родичами в Росії та Білорусі?" обрали відповідь "Ми посварились і не спілкуємося", а майже кожен третій (29,5%) обрав варіант "Ми спілкуємось, але уникаємо розмов про війну і політику".

Опитування проводилося Центром Разумкова на замовлення ZN.UA з 28 квітня по 3 травня 2023 року методом face-to-face у 22 областях України та м. Києві. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.