Большинство украинцев не согласятся на возвращение к линии разграничения до 24 февраля – опрос

Почти 64% украинцев не поддерживают идею прямых переговоров с РФ для достижения мира, а почти 67% не согласились бы на возвращение к линии разграничения по состоянию до 24 февраля 2022 года вместо восстановления границ по состоянию на 1991 год.

Источник: опрос, проведенный Центром Разумкова по заказу ZN.UA

Детали: На вопрос "Поддерживаете ли вы проведение прямых переговоров с Российской Федерацией для достижения мира?" большинство украинцев (63,9%) ответили отказом. 13% респондентов "затруднились ответить" на этот вопрос. Только 23,1% респондентов выразили готовность поддержать проведение прямых переговоров с Россией для достижения мира.

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При этом на пункт опроса "Если встанет вопрос, что для достижения мира нужно вернуться к линии разграничения, существовавшей до 24.02.2022, а не к границам 1991 года, согласитесь ли вы с такими условиями?" большинство граждан (66,8%) ответили: "Нет, не согласен". Лишь 17,2% опрошенных дали утвердительный ответ, еще 16% затруднились ответить.

Издание отмечает, что процент тех, кто согласен вернуться к линии разграничения, которая существовала до 24.02.2022 (17,2%), меньше процента тех, кто готов к прямым переговорам с Россией для достижения мира (23,1%).

На вопрос "Возможно ли примирение между Украиной и Россией?" 68,5% опрошенных ответили, что такое примирение невозможно. Более трети из них (36,3%) не видят никаких перспектив к примирению, а 32,2% украинцев выбрали ответ "Нет, при жизни нынешнего поколения примирение невозможно".

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Опрос также показал, что в той или иной степени 84% украинцев относятся к гражданам России негативно. Более трети респондентов (34,6 %) считают, что россияне несут коллективную ответственность за войну с Украиной, независимо от их политических убеждений. Более четверти украинцев (26,1%) негативно относятся ко всем гражданам России, кроме тех, которые активно выступают против войны и Кремля. 23,3% негативно относятся только к тем гражданам России, которые поддерживают агрессию России против Украины.

Согласно данным исследования, около половины респондентов (46,6%) имеют родственников в РФ или Беларуси. Однако 42,2% из них на вопрос "Как изменились ваши отношения с родственниками в России и Беларуси?" выбрали ответ "Мы поссорились и не общаемся", а почти каждый третий (29,5%) выбрал вариант "Мы общаемся, но избегаем разговоров о войне и политике".

Опрос проводился Центром Разумкова по заказу ZN.UA с 28 апреля по 3 мая 2023 года методом face-to-face в 22 областях Украины и г. Киеве. Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.