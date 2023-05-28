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Вночі в Україні оголошувалася повітряна тривога

Ольга Глущенко Неділя, 28 травня 2023, 06:26
Вночі в Україні оголошувалася повітряна тривога
фото Getty Images

У Києві та низці областей України в ніч на 28 травня була оголошена повітряна тривога.

Джерело: мапа повітряних тривог

Деталі: Повітряна тривога почала ширитися після опівночі з південних центральних і північних областей.

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Згодом сирени пролунали в Києві та області.

Потому в деяких областях оголосили відбої тривоги, у той же час вона ширилися у західних областях.

Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

ВІДЕО ДНЯ

 

Оновлено: Після 05:20 почалися відбої тривоги в областях України.

О 06:22 відбій повітряної тривоги був оголошений у Києві та області.

Теми: повітряна тривога
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