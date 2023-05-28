Ночью в Украине объявлялась воздушная тревога
Воскресенье, 28 мая 2023, 06:26
В Киеве и ряде областей Украины в ночь на 28 мая была объявлена воздушная тревога.
Источник: карта воздушных тревог
Детали: Воздушная тревога начала распространяться после полуночи из южных центральных и северных областей.
Реклама:
Впоследствии сирены прозвучали в Киеве и области.
Затем в некоторых областях объявили отбои тревоги, в то же время она распространялись в западных областях.
Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен".
ВИДЕО ДНЯ
Обновлено: После 05:20 начались отбои тревоги в областях Украины.
В 06:22 отбой воздушной тревоги был объявлен в Киеве и области.