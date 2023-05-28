Ночью в Украине объявлялась воздушная тревога

В Киеве и ряде областей Украины в ночь на 28 мая была объявлена воздушная тревога.

Источник: карта воздушных тревог

Детали: Воздушная тревога начала распространяться после полуночи из южных центральных и северных областей.

Впоследствии сирены прозвучали в Киеве и области.

Затем в некоторых областях объявили отбои тревоги, в то же время она распространялись в западных областях.

Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен".

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Обновлено: После 05:20 начались отбои тревоги в областях Украины.

В 06:22 отбой воздушной тревоги был объявлен в Киеве и области.