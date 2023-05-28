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На Київщині мотоцикліст влетів у людей на переході: п’ятеро у лікарні

Роман ПетренкоНеділя, 28 травня 2023, 14:08
На Київщині мотоцикліст влетів у людей на переході: п’ятеро у лікарні
фото поліції

Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив про ДТП в Обухові, де мотоцикліст збив людей на пішохідному переході.

Джерело: Нєбитов у Telegram

Деталі: За даними поліції, 18-річний кермувальник мотоцикла "Yamaha" проігнорував червоне світло, врізався у легковик, а потім у групу пішоходів. 

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Госпіталізовано водія та пасажира мотоцикла, а також трьох громадян, які рухалися узбіччям.

Небитов додав, що усі п’ятеро отримали численні травми важкого та середнього ступеня.

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Теми: ДТПКиївська областьполіція
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