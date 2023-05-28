На Киевщине мотоциклист влетел в людей на переходе: пятеро в больнице

Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил о ДТП в Обухове, где мотоциклист сбил людей на пешеходном переходе.

Источник: Небытов в Telegram

Детали: По данным полиции, 18-летний водитель мотоцикла "Yamaha" проигнорировал красный свет, врезался в легковушку, а затем в группу пешеходов.

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Госпитализированы водитель и пассажир мотоцикла, а также трое граждан, которые двигались по обочине.

Небытов добавил, что все пятеро получили многочисленные травмы тяжелой и средней степени.