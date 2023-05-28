Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Киевщине мотоциклист влетел в людей на переходе: пятеро в больнице

Роман ПетренкоВоскресенье, 28 мая 2023, 14:08
На Киевщине мотоциклист влетел в людей на переходе: пятеро в больнице
фото полиции

Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил о ДТП в Обухове, где мотоциклист сбил людей на пешеходном переходе.

Источник: Небытов в Telegram

Детали: По данным полиции, 18-летний водитель мотоцикла "Yamaha" проигнорировал красный свет, врезался в легковушку, а затем в группу пешеходов. 

Реклама:

Госпитализированы водитель и пассажир мотоцикла, а также трое граждан, которые двигались по обочине.

Небытов добавил, что все пятеро получили многочисленные травмы тяжелой и средней степени.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ДТПКиевская областьполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
ДТП
В Румынии автобус с украинцами попал в ДТП: 12 раненых
В Италии попал в ДТП автобус с украинцами, есть пострадавшие
Масштабное ДТП на Винничине: в легковушке погибли 12 человек, в том числе 6 детей
Последние новости
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
Все новости...
Реклама: