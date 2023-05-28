Чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган роздавав гроші на виборчій дільниці, де він голосував у другому турі президентських виборів у неділю.

Про це повідомляє "Європейська правда".

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На відео, поширюваному у мережі, видно, як Ердоган роздавав банкноти вартістю 200 лір (майже $10), потискаючи руки своїм прихильникам.

Цей крок є традиційним для Ердогана, який зазвичай роздає дітям іграшки на додаток до грошей в особливих випадках, таких як мусульманські свята Рамазан-байрам та Курбан-байрам.

Президентські вибори в Туреччині, які проходять у неділю, є одними з найвідповідальніших у новітній історії країни і мають визначити не лише те, хто керуватиме країною, але й те, як нею керуватимуть.

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Опитування, проведене соціологічною компанією Konda 20-21 травня, показало підтримку Ердогана на рівні 52,7%, а його супернику Кемалю Киличдароглу – 47,3%.

Про те, чи виправдані сподівання опозиції на покращення результату голосування у другому турі, читайте в статті Ердоган за крок до перемоги: як вибори у Туреччині вплинуть на політику щодо РФ та України.