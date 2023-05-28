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Эрдоган раздавал деньги на избирательном участке, где он голосовал

"Европейская правда"Воскресенье, 28 мая 2023, 16:21
Эрдоган раздавал деньги на избирательном участке, где он голосовал
Эрдоган раздает деньги на выборах, скриншот видео

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раздавал деньги на избирательном участке, где он голосовал во втором туре президентских выборов в воскресенье. 

Об этом сообщает "Европейская правда".

На видео, распространяемом в сети, видно, как Эрдоган раздавал банкноты стоимостью 200 лир (почти $10), пожимая руки своим сторонникам. 

Этот шаг является традиционным для Эрдогана, который обычно раздает детям игрушки в дополнение к деньгам в особых случаях, таких как мусульманские праздники Рамазан-байрам и Курбан-байрам.

Президентские выборы в Турции, которые проходят в воскресенье, являются одними из самых ответственных в новейшей истории страны и должны определить не только то, кто будет руководить страной, но и то, как ею будут управлять.

Опрос, проведенный социологической компанией Konda 20-21 мая, показал поддержку Эрдогана на уровне 52,7%, а его сопернику Кемалю Кылычдароглу – 47,3%.

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О том, оправданы ли надежды оппозиции на улучшение результата голосования во втором туре, читайте в статье Эрдоган за шаг до победы: как выборы в Турции повлияют на политику в отношении РФ и Украины.

Темы: ЭрдоганТурциявиборы
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