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"Шахтар" розгромив "Дніпро-1" і достроково став чемпіоном України

Катерина ТищенкоНеділя, 28 травня 2023, 17:25
Шахтар розгромив Дніпро-1 і достроково став чемпіоном України
фото зі сторінки ФК "Шахтар" у Facebook

Донецький ФК "Шахтар" достроково став чемпіоном України з футболу, в передостанньому турі розгромивши найближчого переслідувача в таблиці, "Дніпро-1", із рахунком 3:0.

Джерело: Суспільне спорт

Деталі: Перед матчем суперників у заліку розділяли п'ять очок. Відтак "Шахтарю" у Львові було достатньо не програти команді Олександра Кучера, що мусила перемагати для збереження шансів на "золото".

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"Шахтар" вдруге поспіль позбавив конкурентів нагоди зачепитися за титул. У попередньому турі після поразки від "Гірників" з рахунком 0:3 математичні шанси на перше місце втратила "Зоря".

У другому турі поспіль голом відзначився Артем Бондаренко. На дев'ятій хвилині півзахисник номінальних господарів відкрив рахунок ударом з-за меж штрафної зони.

"Шахтар" поховав інтригу за чемпіонство в другому таймі. Данило Сікан спершу реалізував вихід на голкіпера з передачі Олександра Зубкова — VAR підтвердив відсутність офсайду в нападника.

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Ще ж за чотири хвилин розгром "Дніпра-1" довершив Тарас Степаненко. Після його дального удару м'яч залетів у ворота з-під руки голкіпера Владислава Рибака — 3:0.

Вже в компенсований час між командами зав'язалася сутичка після жорсткого підкату Єгора Назарини ("Шахтар"). За її підсумками через неспортивну поведінку червоні картки отримали чотири футболісти, зокрема сам Назарина й воротар "Шахтаря" Анатолій Трубін.

Таким чином, відстань між першою й другою командами в таблиці збільшилася до шести очок.

Натомість "Дніпро-1" в останньому турі ризикує втратити й друге місце. За очками з командою зрівнялася "Зоря", в паралельному матчі обігравши "Олександрію" (2:0).

Довідка: "Шахтар" – український футбольний клуб з Донецька. До гібридної російської окупації 2014 року проводив домашні ігри в Донецьку на стадіоні "Донбас Арена". Після окупації Донецька "Шахтар" переїхав до Києва, і з 2014 року тренувальною базою "гірників" є олімпійський комплекс "Святошин". У 2014—2016 роках "Шахтар" провів більшість домашніх матчів у Львові на "Арені Львів", з лютого 2017 року до березня 2020 року клуб грав на ОСК "Металіст" у Харкові. З травня 2020 року домашнім стадіоном "Шахтаря" став НСК "Олімпійський" у Києві.

Теми: футболспорт
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