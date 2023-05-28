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"Шахтер" разгромил "Днепр-1" и досрочно стал чемпионом Украины

Катерина ТищенкоВоскресенье, 28 мая 2023, 17:25
Шахтер разгромил Днепр-1 и досрочно стал чемпионом Украины
фото со страницы ФК "Шахтер" в Facebook

Донецкий ФК "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины по футболу, в предпоследнем туре разгромив ближайшего преследователя в таблице, "Днепр-1", со счетом 3:0.

Источник: Суспільне спорт

Детали: Перед матчем соперников в зачете разделяли пять очков. Поэтому "Шахтеру" во Львове было достаточно не проиграть команде Александра Кучера, которая должна была побеждать для сохранения шансов на "золото".

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"Шахтер" второй раз подряд лишил конкурентов возможности зацепиться за титул. В предыдущем туре после поражения от "Горняков" со счетом 0:3 математические шансы на первое место потеряла "Заря".

Во втором туре подряд голом отметился Артем Бондаренко. На девятой минуте полузащитник номинальных хозяев открыл счет ударом из-за пределов штрафной зоны.

"Шахтер" похоронил интригу за чемпионство во втором тайме. Даниил Сикан сперва реализовал выход на голкипера с передачи Александра Зубкова - VAR подтвердил отсутствие офсайда у нападающего.

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Еще через четыре минуты разгром "Днепра-1" довершил Тарас Степаненко. После его дальнего удара мяч залетел в ворота из-под руки голкипера Владислава Рыбака – 3:0.

Уже в компенсированное время между командами завязалась стычка после жесткого подката Егора Назарины ("Шахтер"). По ее итогам из-за неспортивного поведения красные карточки получили четыре футболиста, в том числе сам Назарина и вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин.

Таким образом, расстояние между первой и второй командами в таблице увеличилось до шести очков.

При этом "Днепр-1" в последнем туре рискует потерять и второе место. По очкам с командой сравнялась "Заря", в параллельном матче обыграв "Александрию" (2:0).

Справка: "Шахтер" - украинский футбольный клуб из Донецка. До гибридной российской оккупации 2014 года проводил домашние игры в Донецке на стадионе "Донбасс Арена". После оккупации Донецка "Шахтер" переехал в Киев, и с 2014 года тренировочной базой "горняков" является олимпийский комплекс "Святошин". В 2014-2016 годах "Шахтер" провел большинство домашних матчей во Львове на "Арене Львов", с февраля 2017 года до марта 2020 года клуб играл на ОСК "Металлист" в Харькове. С мая 2020 года домашним стадионом "Шахтера" стал НСК "Олимпийский" в Киеве.

Темы: футболспорт
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