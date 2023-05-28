"Шахтер" разгромил "Днепр-1" и досрочно стал чемпионом Украины

Донецкий ФК "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины по футболу, в предпоследнем туре разгромив ближайшего преследователя в таблице, "Днепр-1", со счетом 3:0.

Источник: Суспільне спорт

Детали: Перед матчем соперников в зачете разделяли пять очков. Поэтому "Шахтеру" во Львове было достаточно не проиграть команде Александра Кучера, которая должна была побеждать для сохранения шансов на "золото".

"Шахтер" второй раз подряд лишил конкурентов возможности зацепиться за титул. В предыдущем туре после поражения от "Горняков" со счетом 0:3 математические шансы на первое место потеряла "Заря".

Во втором туре подряд голом отметился Артем Бондаренко. На девятой минуте полузащитник номинальных хозяев открыл счет ударом из-за пределов штрафной зоны.

"Шахтер" похоронил интригу за чемпионство во втором тайме. Даниил Сикан сперва реализовал выход на голкипера с передачи Александра Зубкова - VAR подтвердил отсутствие офсайда у нападающего.

Еще через четыре минуты разгром "Днепра-1" довершил Тарас Степаненко. После его дальнего удара мяч залетел в ворота из-под руки голкипера Владислава Рыбака – 3:0.

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Уже в компенсированное время между командами завязалась стычка после жесткого подката Егора Назарины ("Шахтер"). По ее итогам из-за неспортивного поведения красные карточки получили четыре футболиста, в том числе сам Назарина и вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин.

Таким образом, расстояние между первой и второй командами в таблице увеличилось до шести очков.

При этом "Днепр-1" в последнем туре рискует потерять и второе место. По очкам с командой сравнялась "Заря", в параллельном матче обыграв "Александрию" (2:0).

Справка: "Шахтер" - украинский футбольный клуб из Донецка. До гибридной российской оккупации 2014 года проводил домашние игры в Донецке на стадионе "Донбасс Арена". После оккупации Донецка "Шахтер" переехал в Киев, и с 2014 года тренировочной базой "горняков" является олимпийский комплекс "Святошин". В 2014-2016 годах "Шахтер" провел большинство домашних матчей во Львове на "Арене Львов", с февраля 2017 года до марта 2020 года клуб играл на ОСК "Металлист" в Харькове. С мая 2020 года домашним стадионом "Шахтера" стал НСК "Олимпийский" в Киеве.