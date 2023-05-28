Ердоган лідирує на виборах в Туреччині – попередній результат

Чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган лідирує у другому турі президентських виборів.

Про це свідчать результати попереднього підрахунку голосів, повідомляє "Європейська правда".

За підсумком підрахунку бюлетенів з майже 36% виборчих урн, Ердоган лідирує з 58% підтримки.

Опонент Ердогана, опозиційний лідер Кемаль Киличдароглу, має 42% підтримки виборців.

Голосування у Туреччині закінчилось о 17:00 за місцевим часом, який збігається з київським. Очікують, що голоси порахують швидко, оскільки кандидатів тільки двоє.

Президентські вибори в Туреччині, які проходять у неділю, є одними з найвідповідальніших у новітній історії країни. Якщо Ердоган переможе, він може залишатися при владі до 2028 року.

Після трьох термінів на посту прем’єр-міністра і двох президентських термінів Ердоган є лідером Туреччини, який найдовше керує країною.

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Опитування, проведене соціологічною компанією Konda 20-21 травня, показало підтримку Ердогана на рівні 52,7%, а його суперника Киличдароглу – 47,3%.

Про те, чи виправдані сподівання опозиції на покращення результату голосування у другому турі, читайте в статті Ердоган за крок до перемоги: як вибори у Туреччині вплинуть на політику щодо РФ та України.