Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ердоган лідирує на виборах в Туреччині – попередній результат

"Європейська правда"Неділя, 28 травня 2023, 18:23
Ердоган лідирує на виборах в Туреччині – попередній результат
Ердоган, фото Getty Images

Чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган лідирує у другому турі президентських виборів.

Про це свідчать результати попереднього підрахунку голосів, повідомляє "Європейська правда".

За підсумком підрахунку бюлетенів з майже 36% виборчих урн, Ердоган лідирує з 58% підтримки.

Опонент Ердогана, опозиційний лідер Кемаль Киличдароглу, має 42% підтримки виборців. 

Голосування у Туреччині закінчилось о 17:00 за місцевим часом, який збігається з київським. Очікують, що голоси порахують швидко, оскільки кандидатів тільки двоє.

Президентські вибори в Туреччині, які проходять у неділю, є одними з найвідповідальніших у новітній історії країни. Якщо Ердоган переможе, він може залишатися при владі до 2028 року.

Після трьох термінів на посту прем’єр-міністра і двох президентських термінів Ердоган є лідером Туреччини, який найдовше керує країною. 

ВІДЕО ДНЯ

Опитування, проведене соціологічною компанією Konda 20-21 травня, показало підтримку Ердогана на рівні 52,7%, а його суперника Киличдароглу – 47,3%.

Про те, чи виправдані сподівання опозиції на покращення результату голосування у другому турі, читайте в статті Ердоган за крок до перемоги: як вибори у Туреччині вплинуть на політику щодо РФ та України.

Теми: ТуреччинаЕрдоганвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоБіля окупованого Мелітополя підірвали авто з чотирма колаборантами – Федоров

фотоНардеп з "батальйону Монако" уже втретє за велику війну виїхав з України

Лукашенко: Треба було "вирішити українське питання" у 2014-15, це наша єдина помилка

Відео, картаБєлгородське Шебекіно все в диму: ситуацію пояснив легіон "Свобода России"

СБУ викрила бізнес-партнера Коломойського на крадіжці 600 млн у перший день вторгнення РФ

Зеленський: Контрнаступ – не кіно, не скажу, як ви його побачите

Усі новини...
Туреччина
Ердоган виграв вибори в Туреччині – агентства
Ердоган роздавав гроші на виборчій дільниці, де він голосував
Кіпр очікує на активнішу роль ЄС у возз'єднанні острова – президент
Останні новини
23:08
Кулеба – Орбану: Якщо ви такі розумні, переконайте Путіна вивести війська з України
22:53
Генштаб Естонії: Україна свідомо приховує час початку контрнаступу
22:50
мапаУкраїною шириться тривога
22:44
Кулеба обурений повільним запровадженням санкцій проти виробників дронів і ракет у РФ
22:34
Спокійно косить траву під час обстрілів. Як живуть херсонці після деокупації
22:29
ЗСУ почали розмінування перед контрнаступом − The Washington Post
22:28
Захід зробив усе можливе, щоб підготувати Україну до контрнаступу – Білий дім
22:20
У Болгарії розкрили шахрайську схему, пов’язану з біженцями з України
22:12
Данілов відреагував на слова Лі Хуея про "відчинені двері" для переговорів з РФ
21:57
Голова МЗС Німеччини: Арешт Путіна для Гааги законний, міжнародне право чітке
Усі новини...
Реклама: