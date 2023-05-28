Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Эрдоган лидирует на выборах в Турции – предварительный результат

"Европейская правда"Воскресенье, 28 мая 2023, 18:23
Эрдоган лидирует на выборах в Турции – предварительный результат
Эрдоган, фото Getty Images

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов.

Об этом свидетельствуют результаты предварительного подсчета голосов, сообщает "Европейская правда".

По итогам подсчета бюллетеней из почти 36% избирательных урн, Эрдоган лидирует с 58% поддержки.

Оппонент Эрдогана, оппозиционный лидер Кемаль Кылычдароглу, имеет 42% поддержки избирателей. 

Голосование в Турции закончилось в 17:00 по местному времени, которое совпадает с киевским. Ожидается, что голоса посчитают быстро, поскольку кандидатов только двое.

Президентские выборы в Турции, которые проходят в воскресенье, являются одними из самых ответственных в новейшей истории страны. Если Эрдоган победит, он может оставаться у власти до 2028 года.

После трех сроков на посту премьер-министра и двух президентских сроков Эрдоган является лидером Турции, который дольше всех руководит страной. 

ВИДЕО ДНЯ

Опрос, проведенный социологической компанией Konda 20-21 мая, показал поддержку Эрдогана на уровне 52,7%, а его соперника Кылычдароглу – 47,3%.

О том, оправданы ли надежды оппозиции на улучшение результата голосования во втором туре, читайте в статье Эрдоган за шаг до победы: как выборы в Турции повлияют на политику в отношении РФ и Украины.

Темы: ТурцияЭрдоганвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВозле оккупированного Мелитополя взорвали авто с четырьмя коллаборационистами – Федоров

фотоНардеп из "батальона Монако" уже в третий раз за большую войну выехал из Украины

Лукашенко: Надо было "решить украинский вопрос" в 2014-15, это наша единственная ошибка

Видео, картаБелгородский Шебекино весь в дыму: ситуацию пояснил легион "Свобода России"

СБУ разоблачила бизнес-партнера Коломойского на краже 600 млн в первый день вторжения РФ

Зеленский: Контрнаступление – не кино, не скажу, как вы его увидите

Все новости...
Турция
Эрдоган выиграл выборы в Турции – агентства
Эрдоган раздавал деньги на избирательном участке, где он голосовал
Кипр ожидает более активной роли ЕС в воссоединении острова – президент
Последние новости
23:31
фото, видеоВ ролике правительства Венгрии о "мире" в Украине Крым стал частью РФ
23:22
Россияне начали усиливать границу курсантами: им дали стрелковое оружие и гранатометы
23:08
Кулеба – Орбану: Если вы такие умные, убедите Путина вывести войска из Украины
22:53
Генштаб Эстонии: Украина сознательно скрывает время начала контрнаступления
22:50
карта (обновлено)В нескольких областях Украины объявили тревогу
22:44
Кулеба возмущен медленным введением санкций против производителей дронов и ракет в РФ
22:34
Спокойно косит траву во время обстрелов. Как живут херсонцы после деоккупации
22:29
ВСУ начали разминирование перед контрнаступлением − The Washington Post
22:28
Запад сделал все возможное, чтобы подготовить Украину к контрнаступлению – Белый дом
22:20
В Болгарии раскрыли мошенническую схему, связанную с беженцами из Украины
Все новости...
Реклама: