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Эрдоган лидирует на выборах в Турции – предварительный результат

"Европейская правда"Воскресенье, 28 мая 2023, 18:23
Эрдоган лидирует на выборах в Турции – предварительный результат
Эрдоган, фото Getty Images

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов.

Об этом свидетельствуют результаты предварительного подсчета голосов, сообщает "Европейская правда".

По итогам подсчета бюллетеней из почти 36% избирательных урн, Эрдоган лидирует с 58% поддержки.

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Оппонент Эрдогана, оппозиционный лидер Кемаль Кылычдароглу, имеет 42% поддержки избирателей. 

Голосование в Турции закончилось в 17:00 по местному времени, которое совпадает с киевским. Ожидается, что голоса посчитают быстро, поскольку кандидатов только двое.

Президентские выборы в Турции, которые проходят в воскресенье, являются одними из самых ответственных в новейшей истории страны. Если Эрдоган победит, он может оставаться у власти до 2028 года.

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После трех сроков на посту премьер-министра и двух президентских сроков Эрдоган является лидером Турции, который дольше всех руководит страной. 

Опрос, проведенный социологической компанией Konda 20-21 мая, показал поддержку Эрдогана на уровне 52,7%, а его соперника Кылычдароглу – 47,3%.

О том, оправданы ли надежды оппозиции на улучшение результата голосования во втором туре, читайте в статье Эрдоган за шаг до победы: как выборы в Турции повлияют на политику в отношении РФ и Украины.

Темы: ТурцияЭрдоганвиборы
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