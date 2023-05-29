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Може бути декілька хвиль атаки – ОК "Південь"

Понеділок, 29 травня 2023, 02:12
Може бути декілька хвиль атаки – ОК Південь
ілюстративне фото з сайту "Армія Inform"

Військові повідомили, що ворог атакує з повітря, і може бути декілька хвиль атаки.

Джерело: Одеса. Офіційно з посиланням на ОК "Південь"

Деталі: В ОК "Південь" зазначили, що ворог атакує з повітря. Іде бойова робота.

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Військові уточняють, що може бути декілька хвиль атаки.

Дослівно: "Нагадуємо, що всім необхідно бути в укриттях, не знімати і не викладати в мережу роботу ППО.

Навіть наслідки бойової роботи в повітрі можуть завдавати шкоди уламками на землі".

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Теми: повітряна тривога
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