Може бути декілька хвиль атаки – ОК "Південь"
Понеділок, 29 травня 2023, 02:12
Військові повідомили, що ворог атакує з повітря, і може бути декілька хвиль атаки.
Джерело: Одеса. Офіційно з посиланням на ОК "Південь"
Деталі: В ОК "Південь" зазначили, що ворог атакує з повітря. Іде бойова робота.
Реклама:
Військові уточняють, що може бути декілька хвиль атаки.
Дослівно: "Нагадуємо, що всім необхідно бути в укриттях, не знімати і не викладати в мережу роботу ППО.
Навіть наслідки бойової роботи в повітрі можуть завдавати шкоди уламками на землі".
ВІДЕО ДНЯ