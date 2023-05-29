Может быть несколько волн атаки – ОК "Юг"
Понедельник, 29 мая 2023, 02:12
Военные сообщили, что враг атакует с воздуха, и может быть несколько волн атаки.
Источник: Одесса. Официально со ссылкой на ОК "Юг"
Детали: В ОК "Юг" отметили, что враг атакует с воздуха. Идет боевая работа.
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Военные уточняют, что может быть несколько волн атаки.
Дословно: "Напоминаем, что всем необходимо быть в укрытиях, не снимать и не выкладывать в сеть работу ПВО.
Даже последствия боевой работы в воздухе могут наносить ущерб обломками на земле".
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