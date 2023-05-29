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Может быть несколько волн атаки – ОК "Юг"

Понедельник, 29 мая 2023, 02:12
Может быть несколько волн атаки – ОК Юг
иллюстративное фото с сайта "Армія Inform"

Военные сообщили, что враг атакует с воздуха, и может быть несколько волн атаки.

Источник: Одесса. Официально со ссылкой на ОК "Юг"

Детали: В ОК "Юг" отметили, что враг атакует с воздуха. Идет боевая работа.

Военные уточняют, что может быть несколько волн атаки.

Дословно: "Напоминаем, что всем необходимо быть в укрытиях, не снимать и не выкладывать в сеть работу ПВО.

Даже последствия боевой работы в воздухе могут наносить ущерб обломками на земле".

Темы: воздушная тревога
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