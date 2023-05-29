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У Молдові може з’явитися державний центр протидії російській дезінформації

Понеділок, 29 травня 2023, 10:43

Президентка Молдови запропонувала парламенту створити державне відомство для протидії дезінформації і пропаганді, зокрема російській. 

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це оголосила президентка Мая Санду.

Національний центр боротьби із пропагандою "Патріот" пропонують створити як орган, що буде координувати та впроваджувати державу політику у сфері інформаційної безпеки та займатися стратегічною комунікацією для протидії дезінформації. 

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Президентка зазначила, що подасть парламенту відповідну пропозицію. 30 травня текст проєкту опублікують для громадських консультацій, а до кінця червня передадуть на розгляд парламенту. 

"Щодня Кремль та злочинні угруповання здійснюють гібридні атаки, використовуючи зброю пропаганди, щоб сіяти ненависть у Молдові, ослаблювати нашу взаємну довіру і довіру до держави. Оскільки Кремль не може дістатися до нас своїми танками, він спонсорує поширення брехні у ЗМІ та соцмережах, вкладаючи у це велетенські гроші, фінансує злочинні угруповання брудними грошима. Брехня, що транслюється на телеканалах та в інтернеті, стала найбільш небезпечною зброєю", – заявила Мая Санду.  

За її словами, Центр буде мати дві основні функції – виявляти поширювану дезінформацію, протидіяти цим кампаніям і повідомляти громадськості достовірну інформацію, а також працювати з іншими урядовими структурами для підвищення стійкості країни до дезінформації. 

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Мая Санду додала, що право на свободу слова є беззаперечною цінністю для демократичної країни, але свобода слова "не має бути прикриттям для брехні та інтоксикації". 

"Ми не можемо дозволити їм розколоти нас і ослабити країну. Це залежить від нас, від усього суспільства. Тому що це і є їхній план – ослаблена країна з озлобленими людьми, які не заважають їм красти і залишати Молдову бідною і корумпованою",  – наголосила Санду. 

Нагадаємо, Євросоюз 22 травня офіційно запустив цивільну місію для Молдови, метою якої буде підвищення стійкості країни перед гібридними загрозами.

Читайте також: Антиросійська Молдова. Як Санду штовхає країну до ЄС та шукає соратників у новому парламенті

Теми: МолдоваРосіяпропаганда
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